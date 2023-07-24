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第一家日系合資車廠在中國倒下！　廣汽三菱宣布停產裁員

▲廣汽三菱宣布停產裁員。（圖／翻攝微博）

▲廣汽三菱宣布停產裁員。（圖／翻攝微博）

記者張靖榕／綜合外電報導

日系車廠今年在中國銷量明顯下降，被評為「存在感低」的三菱汽車首當其衝，在中國的日系合資廠廣汽三菱一封內部信件日前流出，承認經營困難已經全面停產，並大規模裁員，信件下方有終日雙方負責人的簽名。

日前公開的一封《致廣汽三菱全體員工的一封信》中，公司向員工解釋營運情況，承認車廠面臨市場轉向新能源車的影響，銷售遠未達預期，且經營陷入困境，並已於6月臨時停產，接下來將進行員工「安置」，實際上為裁員之意，「根據實際情況進行人員結構的優化」。

綜合中媒報導，廣汽三菱是在中國第一間倒下的日系合資廠，廣汽內部取得的消息指出，該公司在湖南長沙的工廠、研發資產已確定由廣汽旗下的新能源品牌埃安接手。

原先生產三菱主銷歐藍德車型的20萬產能工廠，計畫改成埃安第三座新能源工廠，內部代號為「ACS項目」，針對廣汽三菱產線的改造已經開始。據指出，埃安還會拿下廣汽三菱投資6.7億元人民幣建設的造型試驗室、EMC試驗室、新能源試驗室、綜合試驗室、試製車間和科研樓的研發中心。

智能車參考表示，從啟動大規模裁員安置、實體資產由埃安接手來看，曾經喊出「不可能退出中國」的三菱，在中國可能已處於「腦死亡」的境地，退出只是時間問題。

廣汽三菱2021年才推出新能源車型，在中國，2022年全年銷售只有3萬多輛，比前一年銷量再腰斬，連主銷的歐藍德訂單在第一季也只有數百輛的成績，其他車型甚至不足百輛。

根據廣汽公布的財報數據，截至2022年底，廣汽三菱資產總額59.61億元人民幣，資產負債達59.53億元人民幣，資產負債率擴大至99％，顯示公司早已剩下一口氣。

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