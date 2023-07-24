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日本冷氣室外機放地上！他納悶「台灣沒人這樣裝？」網揭辛酸原因

▲有網友發現，不少日本住宅都是將冷氣室外機裝在地上。（圖／翻攝自YouTube／11區小豪的故事）

▲有網友發現，不少日本住宅都是將冷氣室外機裝在地上。（圖／翻攝自YouTube／11區小豪的故事）

網搜小組／閔文昱報導

新北市板橋20日發生外牆冷氣機組自17樓掉落砸死女大生的憾事，掀起各界對於相關工程結構與法規的關注。對此，有網友就發現，不少日本的房子都是將冷氣室外機裝在地上，但在台灣卻不見有人這樣裝，讓他不禁好奇「這種工法是冷氣師傅偷懶嗎？」貼文一出，引發討論。

一名網友在PTT以「日本冷氣室外機就直接放地上」為題發文表示，他最近迷上介紹日本房子的YouTube頻道，但一看才發現，有些日本的房子都是將冷氣室外機裝設在地上，就算是小公寓，冷氣室外機也是直接裝在陽台內，讓他納悶「台灣應該沒人會這樣裝吧...這種工法是冷氣師傅偷懶嗎？」

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▲有網友發現，不少日本住宅都是將冷氣室外機裝在地上。（圖／翻攝自YouTube／11區小豪的故事）

貼文曝光後，馬上引發鄉民熱烈討論，紛紛大酸，「因為台灣沒地上可以放啊，房子都蓋好蓋滿」、「可以放地上，當然放地上啊」、「好可憐，把冷氣架上去省的空間我們台灣人都可以再弄一個雅房出租了」、「台灣的室外地面空間必需停車擺盆栽做生意」、「台灣那個空間會加蓋，不會有地上可以放」、「你住在世界上最擠的地方你不知道？」

不過也有網友認為，「學日本？ 你淹一次水就知道了」、「淹水你那台就報銷」、「下雨積水直接泡壞+野狗小便噴進去」、「台灣放地上怕被硬拆，除了營業場所，通常住家一樓會掛牆」、「你一樓放地上看里長會怎麼靠北你」、「這樣淹水會出事吧」、「日本大樓和公寓坪數似乎普遍比台灣大不少」。

另外，有網友也透露，現在已有不少新式大樓是將冷氣室外機裝在地上，「新的大樓也是放陽台地上的冷氣基座啊」、「現在新大樓都有留跟規定室外機放的位置啦」、「台灣很多也是裝陽台地上啊」、「台灣也是放陽台啊，但是有很多老建築一開始規劃就沒有那個空間，屋主又不想減少自己的空間，就會掛牆外」。

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