瘋電影／閃電俠　光速跑回過去時空

文／賴賴

瘋言瘋語：

很有意思，平行宇宙有了新解，這就符合邏輯了，電影流暢，過程中一度不是很理解，終於在最後將邏輯釋出，一旦有了公式就好辦了，從可以回到過去修改歷史的梗出現平行宇宙，這個設定非常合理，但是同樣的我出現在同一個時空，就比較困擾，劇情有創意，整體感是好看的。

開頭並不太理解閃電俠的存在始末，劇情也沒有深刻說明，所以其實還是不是很懂閃電俠是怎麼生出來的，每個人都有想要保護的對象至親愛人，尤其是已意外失去的更為遺憾，如果每個人都可以重來，這世界確實會有幾百千萬個平行宇宙，很棒的設定也很具有反思效果。

片 名：閃電俠

英文片名：The Flash

類 型：動作、冒險

上映日期：2023-06-14

片 長：02時24分

導 演： 安迪馬希堤(Andy Muschietti)

演 員： 伊薩米勒(Ezra Miller) 、 麥可夏儂(Michael Shannon) 、 班艾佛列克(Ben Affleck) 、 米高基頓(Michael Keaton) 、 朗李文斯頓(Ron Livingston) 、 安潔陶依(Antje Traue) 、 泰姆拉莫里森(Temuera Morrison) 、 西爾莎莫妮卡傑克森(Saoirse-Monica Jackson) 、 科蕾西克萊門斯(Kiersey Clemons) 、 瑪莉貝爾維杜(Maribel Verdú)

國 家：美國

語 言：英語

發行公司：華納兄弟



劇情大綱

在《閃電俠》中，貝瑞使用超能力回到過去，想要改變已發生的事件，卻衝擊了時空秩序。當貝瑞試圖拯救家人時，不小心改變了未來，使他受困於另一個時空中；在這個時空中，回歸的薩德將軍正威脅著毀滅世界，但卻沒有超級英雄可以求助，除非貝瑞能說服一位退休的蝙蝠俠重現江湖，解救一位被監禁的氪星人……儘管他可能找錯了人。到頭來，貝瑞為了拯救他所在的世界，返回他所知的未來，唯一的希望就是用盡生命賽跑，但他最後做出的犧牲足以拯救整個宇宙嗎？

▲蝙蝠俠的出現猶如大牌客串效果。

▲光速跑回過去形成平行宇宙的邏輯很合理，於是產生了許多不同的結果在不同世界。

★★★歡迎加入瘋電影家族：https://www.facebook.com/FUNMOVIELAILAI