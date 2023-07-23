媽帶4月大嬰兒搭飛機！起飛前「送200份見面禮」　他見紙條感動了

▲南韓一名媽媽在飛機上送200多份小禮物。（圖／翻攝自Facebook／Dave Corona，下同）

記者閔文昱／綜合報導

很多人害怕跟嬰兒坐在機艙裏面，特別是長途飛行當中，跟失控狂哭的嬰兒坐在一起，會讓很多旅客感到非常疲勞。對此，一名帶著4個月大小嬰兒的媽媽為了不讓其他旅客感到困擾，特別在長途飛機起飛前先發送200多份小禮物給機上每位乘客，希望大家可以見諒，消息一出，引起網友熱議。

該畫面近日在臉書引發瘋傳，一名南韓媽媽帶4個月大的小嬰兒，從首爾飛往美國舊金山探望寶寶的阿姨，由於這是嬰兒第一次搭乘10小時的長途飛機，她擔心寶寶會不適應飛機上的密閉環境而哭鬧，因此特別向機上200名乘客發送一份小禮物，內容裝滿糖果、耳塞，上面還塞了一張小紙條。

紙條以嬰兒口吻寫道，「你好，我是俊宇（Junwoo，音譯），我4個月大了。今天我要跟媽媽、阿嬤去美國探望我的阿姨，我有點緊張、害怕，這是我第一次搭飛機，所以可能會哭、或者製造很多噪音，我無法給出什麼承諾，但我會盡量保持安靜，請多多包涵。」

紙條最後還強調，「我媽媽準備了一袋裝著小糖果與耳塞的小禮物要給你！如果覺得我太吵，請你使用它，祝你旅途愉快，非常謝謝你！:')」

畫面一出，馬上感動不少網友，紛紛留言「這位媽媽非常用心，不僅修養好，還能夠去將心比心」、「真貼心，會替別人設想！不像有些人都很自私」、「好用心的媽媽」、「好貼心，相信同機乘客都能體諒的」、「媽媽很用心！能替別人著想！感動」、「好媽媽耶，將心比心」、「好勇敢又有心的媽媽」。

事實上，該畫面是在2019年時由美國攝影師科羅納 (Dave Corona)所拍下，當時他就是該航班的乘客之一。他也分享，在 10 個小時的飛行過程中，這名嬰兒都非常乖巧，並沒有發出任何聲音，同時他也大讚這名媽媽的做法十分感人。