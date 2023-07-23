智商超過愛因斯坦！英11歲神童162分通過門薩測驗　世界排名前1%

▲英國11歲男童阿德里安在門薩測驗中考獲162分。（圖／翻攝自推特）

記者葉睿涵／編譯

從香港移居英國的11歲男童阿德里安（Adrian Li），是智商比著名科學家愛因斯坦還高的天才。他最近在國際高智商組織門薩（Mensa）的測試中，一舉拿下162分的高分，成為全球成績排名前1%的受試者，而獲得門薩協會的會員資格。



據《鏡報》報導，阿德里安的媽媽瑞秋（Rachel）描述，兒子自小就表現出了異於常人的天賦，他在2歲的時候就能準確讀出「university」（大學）這個詞，但小阿德里安當時根本不知道這個詞是什麼意思。此外，阿德里安從幼兒園開始就非常喜歡讀書，他每天要讀很多書，而他最愛的是《星際大戰》的全文版。

阿德里安甚至在8歲的時候就開始寫小說。他將這些令人興奮的冒險故事命名為「怪物探索」系列，而他現在正撰寫一本與古羅馬相關的小說，希望能在今秋出版。瑞秋也提到，阿德里安小學時候也得到了幾個學術獎項，這讓他非常喜歡考試，因為「這給他帶來了成就感與自豪感」。

除了學術以外，阿德里安也十分喜歡國際象棋、壁球、擊劍、滑雪、桌球、跆拳道和划船等運動。今年9月將進入位於巴尼特（Barnet）的伊莉莎白女王學校（Queen Elizabeth's School）就讀的阿德里安，希望自己在那裡也能遇到一樣聰明的男孩。阿德里安也透露，他的願望是拿到劍橋的學位，成為世上最好的心臟病專家。

而對於門薩測試的好成績，阿德里安指出，「我原本覺得只要拿到148分，成功進入門薩就好。我從來沒想過自己能超越愛因斯坦的160分，我真的太激動了！」瑞秋表示，儘管阿德里安天資聰穎，但作為母親，自己還是希望兒子努力學習，全身心投入感興趣的道路，找到幫助社會的最佳方式。