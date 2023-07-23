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獨／台灣旅客目擊「大阪電車砍人」！4警壓制畫面曝　乘客頸遭刺傷

記者張方瑀／綜合報導

日本大阪府臨空城車站一輛準備駛往關西機場的南海地鐵列車，在23日上午10時30分左右發生隨機砍人事件，一名持刀男子在車廂內攻擊3名乘客。當時人正在臨空城車站準備搭上該班列車的台灣網紅安安向《ETtoday新聞雲》記者表示，事故發生時所有乘客都往樓梯衝，現場狀況一度混亂，所幸未發生踩踏事件。

▲▼大阪電車隨機砍人事件。（圖／IG @pigan_diary授權）

▲台灣旅客目擊大阪電車隨機砍人事件，嫌犯遭警方壓制逮捕。（圖／pigan_diary 授權）

安安表示，事發當下她與旅伴正準備搭手扶梯前往月台，結果看到一堆人衝出來，雖然不清楚狀況，但還是隨即跟著人潮扛著行李箱轉樓梯衝下樓，「因為當下廣播都只有日文，語言不通不知道發生什麼事情，但旅客就彼此透過肢體語言了解狀況。」

▲▼大阪電車隨機砍人事件。（圖／IG @pigan_diary授權）

▲台灣旅客目擊遭砍傷乘客，車廂內還有零星血跡。（圖／pigan_diary授權）

日媒指出，南海電鐵位於泉佐野市的臨空城車站（りんくうタウン）站員23日上午10時半左右向警方通報，當時有一名男性嫌犯在車廂內突然掏出預藏的刀，並開始瘋狂朝附近的乘客揮舞。受傷的20多歲的男性車掌、70多歲以及20多歲男性乘客送往醫院治療，所幸3人皆無生命危險。

安安說，當時警察很快就趕到現場，將犯人壓制在地上，她也親眼目擊頸部遭刺傷的乘客，同一班列車在11時45分左右才恢復行駛，她上車後發現地上還有零星血跡來不及清除。

安安也呼籲，「幸好後續順利趕上飛機，一切平安，大家出門在外真的要提高警覺，且一定要預留充分時間前往機場。」

目前該名男子已被警方依殺人未遂嫌疑逮捕，接下來將持續調查犯案動機與詳細案發經過。

►大阪電車隨機砍人！車廂內揮刀砍3人　與警對峙恐怖畫面曝

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