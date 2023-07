俄軍再轟敖德薩！烏克蘭東正教「聖地教堂」被毀　至少1死19傷

▲位於敖德薩的烏克蘭東正教堂被炸毀。(圖/路透)

記者張方瑀/綜合報導

烏克蘭南部港口城市敖德薩23日凌晨再度遭俄軍砲擊,至少六棟住宅、一座教堂被毀,還有1人死亡、19人受傷,其中包含4名孩童。

根據CNN報導,烏克蘭南部作戰司令部指出,俄羅斯22日晚間對敖德薩(Odesa)發動一連串攻擊,造成至少六棟住宅、一座烏克蘭東正教堂與部分建築紀念碑遭毀,「數十輛汽車受損,城市中有許多建築物的外牆、屋頂和窗戶被炸毀,城市充滿了數個巨坑,且襲擊造成的停電可能妨礙大眾交通。」

▲▼位於敖德薩的烏克蘭東正教堂被炸毀。(圖/路透)

據了解,這波攻擊造成至少1人死亡、19人受傷,其中4名傷者為兒童;傷者中有11名成人、3名兒童傷勢較重,目前正在醫院觀察。

敖德薩州長基柏(Oleh Kiper)證實,在1809年被封為聖地的烏克蘭東正教堂「帕索-普列奧布拉任斯基大教堂 」(Spaso-Preobrazhenskyi Cathedral)在最新一波攻擊中損毀,已在瓦礫堆中尋獲神像,但仍有部分已嚴重破損。

事實上,自俄羅斯退出黑海穀物協議後,敖德薩在過去一周已有4個晚上遭到轟炸,多半集中在當地的糧食出口設施,而烏克蘭的防空系統在該地區無法作用。

Odesa’s main Orthodox cathedral. Established in 1794, destroyed by Stalin in 1936, rebuilt under an independent Ukraine and destroyed again by Putin in 2023. One of several historical parts of central Odesa, a UNESCO world heritage site, hit by Russian missiles strikes today. pic.twitter.com/X9BvICUbQ4