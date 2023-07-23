俄軍再轟敖德薩！烏克蘭東正教「聖地教堂」被毀　至少1死19傷

▲位於敖德薩的烏克蘭東正教堂被炸毀。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

烏克蘭南部港口城市敖德薩23日凌晨再度遭俄軍砲擊，至少六棟住宅、一座教堂被毀，還有1人死亡、19人受傷，其中包含4名孩童。

根據CNN報導，烏克蘭南部作戰司令部指出，俄羅斯22日晚間對敖德薩（Odesa）發動一連串攻擊，造成至少六棟住宅、一座烏克蘭東正教堂與部分建築紀念碑遭毀，「數十輛汽車受損，城市中有許多建築物的外牆、屋頂和窗戶被炸毀，城市充滿了數個巨坑，且襲擊造成的停電可能妨礙大眾交通。」

▲▼位於敖德薩的烏克蘭東正教堂被炸毀。（圖／路透）

據了解，這波攻擊造成至少1人死亡、19人受傷，其中4名傷者為兒童；傷者中有11名成人、3名兒童傷勢較重，目前正在醫院觀察。

敖德薩州長基柏（Oleh Kiper）證實，在1809年被封為聖地的烏克蘭東正教堂「帕索-普列奧布拉任斯基大教堂 」（Spaso-Preobrazhenskyi Cathedral）在最新一波攻擊中損毀，已在瓦礫堆中尋獲神像，但仍有部分已嚴重破損。

事實上，自俄羅斯退出黑海穀物協議後，敖德薩在過去一周已有4個晚上遭到轟炸，多半集中在當地的糧食出口設施，而烏克蘭的防空系統在該地區無法作用。