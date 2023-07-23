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大陸 大陸焦點 特派現場

習近平親見季辛吉　陸學者：釋放中國「願意對話」的積極信號

▲▼中美70年代破冰關鍵人物　習近平見百歲季辛吉：我們不忘老朋友。（圖／翻攝央視）

▲習近平見百歲季辛吉。（圖／翻攝央視）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸國家主席習近平日前與美國前國務卿季辛吉（Henry Kissinger）在釣魚台國賓館會面。對此，香港中文大學（深圳）教授、前海國際事務研究院院長鄭永年認為，中國領導人高規格會面季辛吉，就是要釋放「願意對話」的積極信號。

根據《海外網》報導，鄭永年提到，在他看來，季辛吉目前最擔心的是中美關係，「他擔心中美如果按照現在的趨勢下去，有可能5到10年就會滑向戰爭。」

▲▼中美70年代破冰關鍵人物　習近平見百歲季辛吉：我們不忘老朋友。（圖／翻攝央視）

鄭永年說，他們當然不這麼認為，但從西方經驗出發就是如此，所謂「修昔底德陷阱」是守成大國和新興大國必然發生衝突，「最近美國高官密集來華，布林肯來談外交、葉倫來談經貿、克里來談氣候，這些議題都很重要，但季辛吉認為還不足以構成中美間基底性的問題。」

鄭永年認為，季辛吉就是為對話而來，「他100歲了，中國人講人情味，尊重老朋友，更重要的是，中國領導人高規格會見季辛吉，就是要釋放我們願意對話的積極信號，願意世界秩序恢復穩定，中國還是會繼續擔當和平發展的角色。」

鄭永年強調，中美關係目前的低谷期首先是結構性的，因為美國把中國定義成競爭者甚至敵人，但結構性並非決定性，即便是「修昔底德陷」”，16 次大國權力更迭發生了12次戰爭，也還有4次沒有戰爭。

鄭永年還說，中國要有定力，既不變成蘇聯，也不變成現在的美國，「中國還是要追求中國特色的崛起之路，中國提出的全球發展、安全、文明等幾大倡議就很好，要堅持下去。」

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