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南韓獲1904件「台灣可疑包裹」通報！　587件送交調查

▲▼南韓濟州島某居民也表示，收到從台灣寄來、內容物不明的國際包裹。（圖／濟州特別自治道廳）

▲南韓居民表示，收到從台灣寄來、內容物不明的國際包裹。（圖／濟州特別自治道廳）

記者王佩翊／編譯

南韓發生來自台灣的「毒氣包裹」造成多人受傷的事件，警方隨即呼籲民眾如果接獲可疑包裹務必通報112。警察廳也透露， 20至23日下午5時為止至少接到1904件可疑包裹通報，其中587件已收回調查。事實上，台灣刑事局經調查後確認，相關包裹是自中國以「貨轉郵」海運來台後直接寄出至南韓，並未入境台灣。

根據《韓聯社》報導，南韓警方在事發後，呼籲民眾，若收到黃色或黑色郵件袋，上頭寫著「CHUNGHWA POST」，發件地為「P.O.Box 100561-003777, Taipei Taiwan」的包裹請不要打開，應立即打電話通報警方。而警察廳也在23日表示，20日至23日下午5時一共接獲全國各地1904件可疑包裹通報。

其中分別來自京畿604件、首爾472件、慶北89件、仁川85件、全北80件、忠北66件、大田66件、大邱66件、釜山64件、全南54件、光州49件、蔚山48件、慶南33件、濟州9件等。

警方已經攬收587件相關可疑包裹，剩餘1317件經確認為誤通報，只是普通包裹。

蔚山一間身障福利設施員工20日打開來自台灣的不明包裹後出現呼吸困難與暈眩等症狀，隨後各地也陸續接獲相關通報，因此警方緊急呼籲民眾不要隨意打開不明的可疑國際包裹。

另一方面，忠清南道天安市一戶人家22日報警稱收到來歷不明的國際郵件，經確認來自台灣。軍方爆炸物處理小組和天安市衛生站使用X光進行掃描檢測後，初步發現郵件不含不明氣體。警方進一步確認後於23日宣布，確定沒有可疑氣體或是疑似爆裂物。

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