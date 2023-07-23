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英國夫妻逛街「100元買二手小花瓶」　鑑定後嚇壞！身世超驚人

英國夫婦花100買下二手小花瓶　鑑定後真身嚇壞眾人「出自大師之手」

▲這個花瓶是日本知名陶瓷家並河靖之的作品。（圖／翻攝自The Canterbury Auction Galleries）

文／CTWANT

這真的是貨真價實的「撿漏」了。英國一對夫婦在倫敦邊緣的一家舊貨店中，發現了一個很可愛的小花瓶，當時就發現這小花瓶並不一般，就花錢買下花瓶後拿去鑑定。結果這個花瓶竟然是日本知名陶瓷家並河靖之的作品，拍賣場初步估價有1.18萬美元（折合新台幣約36萬元）。

根據《CNN》報導指出，這對夫妻受訪時表示，他們當時在巴黎邊緣的舊貨店遊覽時，在店內發現了一個極為精緻的小花瓶。這個花瓶一開始先是讓丈夫發現的，丈夫在仔細審視一番後，在底部發現了特殊的蝕刻痕跡。在與妻子討論後，他們直覺認為這個花瓶可能並不是普通的物件。

之後，這對夫妻就花費3.30美元（折合新台幣約103.41元）買下這個小花瓶。之後就聯繫拍賣行的鑑定家幫忙鑑定，沒想到，這個精美的小花瓶竟然是出自日本明治時代陶瓷家和景泰藍藝術家並河靖之的作品，應該是在1845年至1927年間所生產出來的。

報導中也提到，目前這個小花瓶將會在本月底進入拍賣市場，拍賣場初步估價為1.18萬美元。而這對夫妻也決定，屆時如果成功拍賣的話，將會捐贈一筆費用給當初的舊貨商。

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