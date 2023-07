莫斯科購物中心熱水管爆裂！　沸水狂瀉「4員工活活燙死」

▲莫斯科Vremena Goda購物中心22日發生熱水管爆裂意外,導致4死70傷,商場外停滿救護車和消防車。(圖/路透)

記者葉睿涵/編譯

俄羅斯首都莫斯科一座大型購物中心在當地22日發生熱水管爆裂事故,造成4人死亡,70人受傷。

路透社與CNN引述塔斯社報導,這起事件發生於莫斯科庫圖佐夫大街(Kutuzovsky Prospekt)的Vremena Goda購物中心。從現場畫面可見,事發當時,沸水直接從破裂的水管一瀉而下,導致整個商場都被熱水淹沒,蒸汽不斷湧出。

俄羅斯網路媒體Ura.ru指出,目前當局暫時還不清楚這起事故發生的原因,但報導稱,有4名購物中心員工在這場意外中被活活燙死,約70人被燙傷,另有20人受困,而當局也將就此事展開刑事調查。

In #Moscow a person has been "boiled alive" at a shopping centre.



An ammonium leak and a ruptured pipe caused boiling water to gush out at the Vremena Goda mall.



Many suffered burns while escaping but one person remained trapped and is said to have died. pic.twitter.com/xfHvpjotcN