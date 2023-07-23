杜蘇芮迅速增強！菲律賓預測：最快25日升級超級颱風

▲菲律賓預計杜蘇芮颱風下周恐將升級成強颱。（圖／翻攝自PAGASA）

記者葉睿涵／編譯

杜蘇芮颱風來勢洶洶，菲律賓大氣地球物理和天文服務管理局（PAGASA）22日透露，目前仍在呂宋島附近海域緩慢向西移動的杜蘇芮颱風，風勢依舊強盛，因此當局預計杜蘇芮颱風將在下周跨過強烈颱風門檻，成為超級颱風。

綜合菲律賓媒體ABS-CBN和CNN Philippines報導，PAGASA在當地22日晚間11時發布公告指出，受有利的大氣和海洋條件影響，當局預計杜蘇芮颱風會在未來72小時迅速增強，並在來臨的25或26日升級為超級颱風。

報導稱，PAGASA最後一次是在卡坦端內斯（Catanduanes）維拉克（Virac）以東665公里處，偵測到杜蘇芮颱風的動靜。當時，它正以每小時15公里的速度向西移動，持續風速為每小時75公里，而陣風最高可達每小時90公里。

截至目前為止，菲律賓還沒有發出颱風警報，但PAGASA專家本尼森（Benison Estareja）表示，他們不排除在本周末對比科爾（Bicol）和東米沙鄢（Eastern Visayas）發布警報，並會在未來幾天將相關警告擴大至其他地區。