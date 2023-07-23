烏克蘭認了！派無人機襲擊克里米亞　俄彈藥庫被炸毀

▲克里米亞半島22日發生爆炸，烏克蘭承認相關襲擊為烏軍所為。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

俄羅斯佔領的克里米亞半島22日有一處彈藥庫發生爆炸事件，俄羅斯第一時間指責相關襲擊為烏方所為，而烏克蘭軍方如今也證實，這場爆炸確實是烏軍所發動的攻擊。

據法新社報導，俄羅斯扶植的克里米亞行政首長阿克瑟諾夫（Sergei Aksyonov），22日在Telegram痛斥烏克蘭對克拉斯諾瓦爾代斯基地區（Krasnogvardeisky）發動無人機襲擊，導致當地一處彈藥庫爆炸。

阿克瑟諾夫並未具體說明遇襲地點的確切位置，僅透露這場襲擊並未造成財務損毀或人員傷亡，而他也已下令疏散遇襲地點5公里內的居民，並暫停克里米亞的鐵路服務，以將風險降至最低。

隨後，一名要求匿名的烏克蘭軍方人士向法新社承認，「暫時被俄羅斯佔領的克里米亞地區領土有軍事設施遇襲，而相關行動確實是烏克蘭部隊發動的攻擊。」

自從俄羅斯在2014年從烏克蘭手中併吞克里米亞半島後，基輔就不斷嘗試從俄國手中奪回克里米亞半島。烏軍今年在烏俄戰爭中發起反攻後，也直言他們的目標除了是收復被莫斯科當局佔領的土地外，克里米亞半島也是目標之一。