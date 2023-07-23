希臘度假天堂燒成煉獄！野火失控燒到海邊　3600人頂高溫狂逃

▲希臘羅德島最近野火狂燒，島上遊客與居民瘋狂逃命。（圖／翻攝自IG）

記者葉睿涵／編譯

希臘度假天堂羅德島（Rhodes）連日慘遭野火狂燒，導致山區大片林地被毀，山火22日更延燒到島上東南部遊客密集的海灘。當地官員透露，截至目前為止，他們已將至少3600名受野火威脅的人轉移到安全地帶，但由於大火切斷了部分道路，導致遊客不得不頂著高溫步行離開。

綜合路透社與法新社報導，這場自18日就開始爆發的恐怖野火，在高溫、強風和乾燥天氣的推助下，如今已吞噬島上多數地區，導致全島被濃煙遮蔽，成為「全國最難應付的野火」。目前，當局已出動200名消防員及數十輛消防車控制火勢，並派出滅火直升機執行空中灑水滅火任務，同時將當地居民疏散至安全地帶。

▲如今整個羅德島已被土黃色的濃煙覆蓋。（圖／路透）

希臘海岸警衛隊現已安排船隻，疏散基奧塔里（Kiotari）和拉杜斯（Lardos）海灘上的2000名居民和遊客，同時將基奧塔里和根納迪（Gennadi）海灘的600人轉移到普里米里（Plimmiri）。消防局也指出，隨著火勢逼近，他們敦促佩弗奇（Pefki）、林杜斯（Lindos）和卡拉索斯（Kalathos）的1000名居民儘速撤離。

從現場畫面可見，羅德島沿岸目前已有3家酒店慘被野火燒毀，導致當地遊客著急得像熱鍋上的螞蟻，焦急逃命。疏散警報在22日下午響起的那一刻，他們就匆忙拖著行李箱湧向港口，焦急奔向停在羅德島港口的救生船。

民防部門警告，在新一波熱浪下，當地23日的氣溫預計將攀升至攝氏45度，讓羅德島其他地區發生野火的風險持續升高。希臘外交部表示，政府已啟動危機管理部門，為想要離開希臘的外國人提供援助。