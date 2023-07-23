員工平均薪資2460萬元！　這公司去年淨利超過6年總和





▲能源貿易巨頭因全球油價波動賺大錢。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

俄烏戰爭爆發以來，全球能源價格動盪影響經濟，能源貿易巨頭維多集團（Vitol Group）卻因此大發利市，2022年創下151億美元（4731億元）利潤的紀錄，比前6年的利潤總和還多。員工收入更直接翻倍，每人薪水含獎金至少78.5萬美元（約新台幣2460萬元）起跳。

財聯社報導，部分媒體3月指出，維多集團2022年營收高達5000億美元（約新台幣15.6兆元），與2021年同比增長80％。另有數據顯示，儘管受到俄烏戰爭影響，集團2022年日交付原油僅740萬桶，低於2021年的每日760萬桶，但因價格飆升，收入反而激增了80％。

最新年度帳目顯示，維多集團2022年實現淨利高達151億美元，較前年暴增258％，不僅創下該公司紀錄，淨利更是此前6年的總和還要更多。

維多集團3311名員工也因此爽翻天，每人2024年平均薪資加獎金至少78.5萬美元起跳，是2021年39.4萬美元（約新台幣1234萬元）的2倍。高勝集團與摩根士丹利員工在2022年的平均薪酬，也只有31.2萬美元（約新台幣977.6萬元）與28萬美元（約新台幣877.4萬元）。

頂級大宗商品貿易商維多、嘉吉、嘉能可與托克集團4家的淨利，總和接近500億美元，是此前10年平均水平的5倍。