加拿大東部諾瓦斯科細亞省暴雨釀災　4人失蹤

文／中央社蒙特婁22日綜合外電報導

加拿大警方表示，東部諾瓦斯科細亞省（Nova Scotia）暴雨引發洪水，據報造成4人失蹤，包括兩名兒童。





▲加拿大東部諾瓦斯科細亞省暴雨引發洪水。（圖／翻攝推特「@CBmesonet」）

法新社報導，加拿大皇家騎警（Royal Canadian Mounted Police）表示，失蹤的兩名兒童所乘汽車遭洪水淹沒，車上5人中的另外3人都設法逃生。

皇家騎警說，另有一個青少年和一位男子也遭遇類似狀況。

諾瓦斯科細亞省自昨天開始降下豪雨，有些地方降雨量達150毫米，造成道路中斷，住家淹水，還恐將導致一處水壩潰堤。

由於這座水壩出現危險，溫莎地區（Windsor）居民在半夜奉令撤離。

Well.. it’s safe to say I didn’t imagine getting off work to this mess, EVER. Thank goodness I’m back on the road safely. I hope everyone is okay out there in this! #novascotiaflood #novascotia pic.twitter.com/ho5nnJCAbc — Caitlin (@caitaIexandra) July 22, 2023

不過，溫莎市長澤比恩（Abraham Zebian）表示，由於水壩今晨放水減輕壓力，目前情況已獲控制。

社群媒體上出現許多新聞畫面及影像，顯示道路宛如河流，許多車輛泡在水裡。

由於許多道路無法通行，諾省當局呼籲民眾留在家裡。

諾瓦斯科細亞電力公司（Nova Scotia Power）表示，今晨大約有7萬用戶斷電，但後來已降低到6000戶。