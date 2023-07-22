拜登邀「7大科技巨頭」防堵AI風險：企業有義務確保產品安全

▲拜登召集7大科技巨頭，針對防堵AI風險開會。（圖／達志影像／美聯社）



記者林彥臣／綜合報導

美國總統拜登（Joe Biden）22日在白宮，邀請7大科技巨頭的企業高層代表開會，針對人工智慧（AI）可能帶來的風險，能夠提前做出防堵措施。拜登在會議中強調，「我們必須對新興科技，可能構成的威脅保持清醒和警惕，這些企業有義務確保產品安全。」

根據《法新社》報導，出席會議的企業高層代表包括，亞馬遜（Amazon）、人工智慧公司Anthropic、谷歌（Google）、新創公司Inflection、臉書（Facebook）母公司Meta、微軟（Microsoft）和研發聊天機器人ChatGPT的OpenAI。

拜登表示，「未來10年、甚至未來數年內，我們將見到比過去50年更多的科技變革，這是個令我驚訝的啟示…現場的團隊在引領負責安全與創新方面至關重要。」

7家科技巨頭也在會議前承諾，將實施一系列自我監管的安全措施。白宮表示，這些措施將「突顯未來人工智慧的3大基本原則：安全、可靠與信任」。

這些企業所做出的承諾，包括同意開發「強大的技術機制」，例如浮水印系統，來確保使用者知道哪些時候的內容是來自AI、而不是由人類生成。

官員們表示，拜登目前也正在擬定一項與AI安全有關的行政命令，這項命令權力有限，但無須經過國會批准。