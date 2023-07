神探李昌鈺涉「偽造謀殺案證據」　定罪將支付天價賠償金

▲國際神探李昌鈺被指控在一件謀殺案中偽造證據。(圖/記者屠惠剛攝)

記者林彥臣/綜合報導

美國華裔刑事鑑識專家李昌鈺(Henry Lee)被指控在一件將近40年前的謀殺案中,涉嫌偽造證據,在當地時間21日被康乃狄克州法官判定,需為此負責,並將案件送交陪審團審理。如果陪審團判定有罪,李昌鈺可能需要支付上千萬美元的賠償金。

根據《美聯社》報導,康乃狄克州城鎮新密爾福(New Milford)於1985年發生一起謀殺案,65歲的卡爾(Everett Carr)被發現陳屍家中,身中27刀,喉嚨被割斷,頭部遭受7次重擊。

案發時30歲的博區(Ralph Birch)與17歲的漢寧(Shawn Henning)被列為案件嫌疑人,1989年檢方靠著李昌鈺的證詞說服陪審團,將2人依謀殺罪判刑55年。

報導指出,在案發現場採集到的毛髮和40多枚指紋,比對後都與2名嫌疑人不相符,2人的衣服和座車也未發現血跡。

然而李昌鈺出庭作證時表示,嫌犯可能會刻意避免沾染血跡,而且在案發現場的浴室內,發現一條疑似兇手作案用來清理的毛巾,上面有驗出血跡反應。這些證詞,後來都成為定罪2名被告的唯一證據。

然而在審判過後,當博區和漢寧對他們的定罪提出上訴時,這條毛巾上的汙漬再經過檢測,卻顯示並非血跡。

U.S. Court: Forensic scientist Henry Lee liable for fabricating evidence that sent two teens to prison for murder https://t.co/XhzmJiLHoS via @Yahoo

Time to Revisit "Absence of Malice"