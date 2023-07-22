暴跌！　美股七巨頭一夜蒸發「3463億美元」

▲美股科技股20日全軍覆沒，市場將主要原因歸咎於財報季的暴雷。（圖／unsplash）

圖文／CTWANT

美股科技股週四（20日）全軍覆沒，那斯達克綜合指數四個多月來首次單日跌超2%，尤其是今年風頭無兩的特斯拉暴跌9%，創三個月最大跌幅，Meta跌4%，輝達、亞馬遜跌超3%，七大巨頭市值一夜蒸發3463.9億美元。

對於美股科技股的泥沙俱下，市場將主要原因歸咎於財報季的暴雷。一方面是台積電下調全年銷售指引、預計今年銷售下滑10%後，並推遲在美項目投產至2025年；另一方面，目前處於聯準會決議前的官員靜默期，市場預計下週的7月議息會議會再加息25基點（1碼）。

除此之外，英國金融時報18日報導稱，在美國證券交易委員會（SEC）分散化投資規則下，美國大型投資基金面臨一大限制，未來無法再加倉當下的熱門股票。

根據SEC的要求，被註冊為多元化的共同基金，不能將超過25%的資產投入其重倉股票。貝萊德、摩根大通、美國世紀投資、摩根士丹利在內的各大投管公司都赫然在名單之上。這代表今年所向披靡的七大科技股之上漲動力，將戛然而止。

那斯達克7日宣佈，將對那斯達克100指數進行「特別重新平衡」（special rebalance），通過重新分配權重以解決指數過度集中的問題。並表示，具體調整方案將於21日收盤後進行，在24日開市前生效。調整後，市值最大的五家公司總權重將設定爲38.5%。蘋果、微軟、谷歌、亞馬遜和輝達這五大公司的權重將明顯降低。

那指調整方案後將迫使追蹤該指數的投資基金調整其投資組合，並出售在該指數中權重下降的公司股票。巧合的是，美股七大巨頭的暴跌剛好發生在週四（20日），次日收盤後就是調整方案進行，也就是說跟蹤那斯達克100指數的ETF最遲在週五必須要把權重過高的個股賣出。

毋庸置疑的是，美股科技股在今年的已經累計了巨大漲幅，AI明星股輝達股價半年翻了兩倍，Meta和特斯拉股價均已翻倍。據美國銀行7月基金經理調查結果顯示，在各類交易中，做多大型科技股是最擁擠的交易，其次是做多日本股票。

那斯達克綜合指數21日收盤下跌30.51點或0.22%，收在14032.80點。

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