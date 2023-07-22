「禁游泳」水域還硬下水　巴西男到日本河邊開烤肉趴慘溺斃

記者王佩翊／編譯

一名巴西籍男性22日與家人一同到訪日本埼玉縣寄居町的荒川，並在河邊開烤肉趴。然而該水域雖明確公告「禁止游泳」，但他卻還是跳下河中戲水游泳，沒想到就因此溺水，當場被水流沖走，而待警消趕往現場將他送醫搶救後，仍不幸身亡。

根據《日本放送協會》報導，來自群馬縣太田市的39歲巴西籍死者22日與另外3名家人一起到埼玉縣寄居町的荒川開烤肉趴。然而消防當局卻在當天中午接獲通報稱，有人被河水沖走。警消趕往現場後，便在事發地點下游50公尺處，救起溺水的巴西籍男子。

男子隨即被送往附近醫院搶救，但仍於當天下午回天乏術。據悉，事發地點在立立瀨河原，經常有遊客會到此開烤肉派對或是露營，但是因為該水域經常發生溺水事故，因此當局明令禁止入河游泳。

警方目前仍在調查意外發生原因與當時的詳細情況，而該水域去年夏天也曾發生巴西籍人士在此游泳後溺斃的事故。警方與消防當局也早就已經在現場設置「禁止游泳」的告示牌。

另一方面，日本21日正式迎來暑假，各地卻傳出多起溺水慘案，福岡縣宮若市21日就有3名女童溺斃。3人所就讀的學校表示，事發當天有6名同班的女學生約好要一起念書，隨後與另外2名女童相約到河邊玩水。雖然一開始只是在淺水域戲水，但是有4人突然往深水域移動，其中3人被河水沖走，而1人則是被另一名同學救起。