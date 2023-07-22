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俄州長：烏克蘭軍隊朝俄境內發射集束彈藥

▲▼ 俄羅斯別爾哥羅德地區一棟建築物受損。（圖／達志影像／美聯社）

▲圖為別爾哥羅德地區5月一棟建築物受損。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

俄羅斯別爾哥羅德州長格拉德科夫（Vyacheslav Gladkov）在Telegram平台上宣稱，過去24小時內，該地區有12個定居點遭到烏克蘭攻擊，烏軍21日朝別爾哥羅德地區的茹拉廖夫卡村開火，使用齊射火箭砲發射21枚砲彈3枚以及集束彈藥，並出動自殺式無人機突襲。

俄羅斯衛星通訊社報導，格拉德科夫還稱，烏軍在謝京諾夫卡村發射9枚砲彈並進行2次火箭筒射擊，用無人機投擲爆炸裝置，並未造成人員傷亡與財產損失。

BBC指出，俄軍過去一天內襲擊烏克蘭11個地區的多個據點，切爾尼戈夫（Chernihiv）通報2人死於火箭彈攻擊。

美國白宮20日才證實，美國提供的集束彈藥已經投入戰場，對抗俄羅斯。美國國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）表示，「美國收到烏克蘭的初步回報，烏軍正適當且有效的使用集束炸彈，並對俄軍的防禦編隊和機動性產生影響。」

集束炸彈也被稱為集束彈藥，母炸彈外型呈筒狀，能夠透過空投或地面發射，在設定高度打開後，釋出數十至數百枚子炸彈，並在靠近地面處引爆、射出彈片，在數座足球場的範圍內造成無差別殺傷力，還有一部分不會立刻引爆，形同地雷。

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