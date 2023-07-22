澳妹子「擠奶」10個月賺翻！繳稅逾30萬　她曝：一輩子沒繳這麼多

▲澳洲21歲網美卡莉亞（Kalia Smith）在付費訂閱網站OnlyFans上靠賣奶照賺大錢，納稅金額超過30萬台幣。（圖／翻攝自TikTok@sugarblonde01）

記者張寧倢／編譯

在OnlyFans網站經營成人帳號的澳洲21歲網美卡莉亞（Kalia Smith）最近抱怨，她開始在這個網站上販售色情影像內容至今僅10個月，繳稅金額就從500澳幣（約新台幣1萬元）暴增到1.5萬澳幣（約新台幣31.6萬元），相差30倍。她說，「我一輩子從沒繳過這麼多錢」。有人驚訝她的高收入，也有人批評她該成熟點。

▲卡莉亞去年繳稅金額大約1萬元台幣。（圖／翻攝自ikTok@sugarblonde01）

根據每日星報報導，卡莉亞最近在TikTok上表示，截至6月30日她才加入OnlyFans網站10個月，就收到令她困惑又震驚的稅單，「這就像，每當你破產的時候，幾乎就會拿到納稅申報表」。她說，去年她納稅金額為500澳幣，但今年要繳近1.5萬澳幣的稅，「除了我的車，我這輩子從來沒有為任何東西繳過這麼多錢」。

▲卡莉亞經營OnlyFans帳號僅10個月，納稅金額暴增30倍。（圖／翻攝自TikTok@sugarblonde01）

卡莉亞表示，她已聘請會計師來處理稅務，「這是一件可怕的事情，但我也必須提醒自己，我賺了更多的錢，所以我不應該感到難過。」然而，大眾對於卡莉亞的說法並非一致認同。一名網友表示，「長大吧，接受教育，然後支付你應該繳的那份。」另一人則嘲諷她像是沒有工作經驗，「用不直接說破的方式告訴大家，你從來沒有做過全職工作。」

▲卡莉亞表示她已經打算透過會計師處理稅務。（圖／翻攝自TikTok@sugarblonde01）

報導指出，儘管卡莉亞沒有公布她販賣性感照的確切收入，但已經多到足以讓她公開對稅額表達抱怨之情。澳洲官方稅率規定，年收入在4.5萬到12萬澳幣（約新台幣94.8萬至252萬元）的公民，除了5092澳幣（約新台幣10.7萬元）的基本稅額外，多過於前一級距的所得金額都須再課徵32.5%的稅。