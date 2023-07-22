美軍叛逃北韓兵行蹤曝！滯留仁川機場5小時　扯謊丟失護照拒登機

記者羅翊宬／編譯

駐韓美軍二等兵金恩（Travis King）本月18日下午混入板門店「共同警備區域」（JSA）導覽團，孰料過程中卻突然從兩棟建築物之間狂奔，最後越過分隔南北兩韓的軍事分界線，目前應該已被北韓軍方逮捕，至今行蹤成謎。經調查發現，金恩在「潛逃」北韓一事恐怕密謀策劃已久，具備非常縝密的叛逃計畫，滯留仁川機場約5個小時。

▲金恩從仁川機場逃脫後，隔天混入板門店導覽團魚目混珠。（圖／CFP）

身為駐韓美軍的金恩在南韓犯下多起前科，包括去年9月在首爾市麻浦區某夜店和其他韓籍客人起口角肢體衝突，以拳頭暴力毆打對方臉部，去年10月在首爾市麻浦被警方依照疑似涉嫌犯下暴力案件的罪名逮捕時，卻出口成髒怒罵「該死的韓國人、該死的韓國軍人」，甚至還踹毀警察巡邏車，被判處需繳交罰金，否則必須重返監獄。

根據韓媒《紐西斯通訊社》獨家報導，依照「美國駐軍地位協定」（SOFA）的規定，金恩必須被遣返回母國（即美國）接受其他懲處，不過金恩疑似早已從許久前便開始策劃越境潛入北韓一事，因為實施過程較為縝密，他原本預計17日晚間6時17分搭上飛往美國德州達拉斯的美國航空AA280班機，之後送往德州布利斯堡（Fort Bliss）軍事基地。

▲駐韓美軍二等兵金恩。（圖／路透）

美軍派出專員護送金恩於7月17日前往仁川國際機場，並於下午2時左右抵達，在金恩辦理完出境手續至下午4時，美軍專員一路護送至機場第一航廈出境大廳4號出口前。

金恩下午4時34分和美軍分道揚鑣後，在接受出境審查時，必須同時接受南韓法務部主管的審查，完成出境手續的他直到登機前，便一直待在免稅商品區內，豈料晚間6時15分他竟然在39號登機口以「護照遺失」為由，向航空公司提出取消搭機的要求，也因為金恩提出取消登機申請，於是他才未被歸類在未搭乘者名單上。

因此，就連金恩所隸屬的美軍部隊，都誤以為金恩已經搭上返回美國的航班。

▲駐韓美軍23歲士兵金恩18日從板門店越過軍事分界線、潛入北韓。（圖／CFP）

金恩從仁川國際機場順利逃脫後，隔天（18日）便跑到車程約1個半小時遠的京畿道坡州市軍事緩衝區（DMZ），目的竟然是為了一同加入JSA導覽團，該導覽團由於在申請加入後必須經過聯合國軍司令部、南韓的審核，因此至少須提早3天提出申請，在此不排除金恩曾經過縝密的謀劃。

金恩參加板門店JSA導覽團時，在大笑三聲「哈哈哈」後旋即以飛毛腿的速度狂奔至2棟建築物隱蔽處，就連駐衛軍隊都措手不及，接著便成功越境、潛入北韓，不過越境後至今依舊下落不明，平壤當局和官媒對此完全噤聲，就連美國計畫透過管道接洽北韓軍方，也不得其門而入，外界擔憂金恩恐怕會遭受極不人道的待遇。