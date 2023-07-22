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川普機密文件案訂明年520開庭　正值總統大選白熱化

▲▼川普回到海湖莊園發表演說，在群眾簇擁下走上講台。（圖／路透）

▲美國前總統川普。（圖／路透）

中央社邁阿密21日綜合外電報導

美國前總統川普因卸任後不當持有機密文件遭起訴，承審法官宣布本案訂於明年5月20日開庭審理。審理期間適逢美國總統大選進入白熱化，對川普帶來新挑戰。

川普被控2021年初卸任後把一些機密資料帶回佛羅里達州的「海湖俱樂部」（Mar-a-Lago）寓所。美國司法部今年6月起訴川普涉及不當持有國防機密、串謀妨害司法、對調查人員不實陳述等罪。

「華爾街日報」報導，本案承審法官甘農（Aileen Cannon）是川普任內獲任命。她駁回川普陣營全案應待2024年總統大選後再展開審理的聲請，但也沒應司法部所請於今年12月開審，稱司法部提出的審理時程「快得非同尋常，有違確保公平審判」。

雖然2024年美國總統選舉的相關提名日程尚未完全確定，但2016年時川普於5月就從共和黨內初選脫穎而出。目前川普在共和黨內的支持度遙遙領先其他對手，明年密件案開始審理後他很可能已從共和黨內出線，將讓選戰複雜化。

法新社報導，川普是美國史上首位面臨聯邦刑事控罪的卸任總統。本案檢方聲請法官自今年12月開始審理，川普的辯護律師團則聲請明年11月選後再開庭。

甘農（Aileen Cannon）今天宣布，選擇明年5月開庭是為讓雙方有時間處理超過110萬頁的證據，以及審理期間案件核心機密文件拿捏帶來的挑戰，「所有人都同意，被告們需要足夠時間閱卷及評估」。

甘農過去是由川普任命，經隨機分案分配到承審這場矚目案件。

明年5月的審判將於美國佛州皮爾斯堡（Fort Pierce）的聯邦法院舉行，當地也是川普2016年、2020年大選的鐵票區。

77歲的川普是最有可能獲共和黨提名的候選人，而首次開庭時間恰巧在黨內初選接近尾聲時。

共和黨全國代表大會（RNC）將於明年7月15至18日在威斯康辛州密爾瓦基舉行，屆時正式提名黨內候選人，但各州初選大多在明年5月20日之前明朗化。

川普發言人樂見法官決定不在今年12月開庭，並稱這是「（司法部）拒為總統川普提供公平法律程序的一大挫敗」「如此寬鬆的時程安排，讓總統川普和他的法律團隊得以繼續力抗這空洞的騙局」。

里契蒙大學（University of Richmond）法學教授托比亞斯（Carl Tobias）表示，法官選擇明年5月開庭，似乎是想在檢辯之間尋求折衷。

托比亞斯說，川普屆時可能尋求進一步讓開庭時程延後，因為過去幾十年他每場官司都很愛拖延，「他把拖延（官司）視為利多」。

美媒此前指出，遭起訴或定罪都不妨礙川普競選，然而一個遭起訴甚或遭判刑者成為主要政黨候選人的情況將非比尋常。

最複雜情況當屬川普遭判刑甚至入獄卻當選總統。其中一種發展是川普屆時可向聯邦法院興訟，請法官依憲政遇重大挑戰而裁定他從獄中獲釋；其二是在川普就職前依憲法第25修正案即刻將他免職，理由為「無法履行職責和權力」。但無論何種都會出現外界難以預料的情勢發展。

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