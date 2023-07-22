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美國「雄性」大猩猩生下孩子！　動物園直擊哺乳畫面嚇傻

▲▼美國哥倫布動物園大猩猩被誤認為雄性，誕下猩猩寶寶嚇壞園方。（圖／翻攝自推特／@ColumbusZoo）

▲美國哥倫布動物園大猩猩4年來都被誤認為雄性，卻誕下了猩猩寶寶，嚇壞園方工作人員。（圖／翻攝自推特／@ColumbusZoo）

記者張寧倢／編譯

美國俄亥俄州一間動物園的工作人員驚訝地發現，園內一隻「雄性」大猩猩竟然生下了猩猩寶寶。外媒報導稱，這隻名為蘇利（Sully）的大猩猩自2019年來到園區後，管理員一直以為牠是雄性，直到他們看到蘇利為寶寶哺乳的樣子才知道牠其實是隻母猩猩，接下來園方將進行DNA測試以確定「孩子的爸」是誰。

根據BBC報導，哥倫布動物園暨水族館（Columbus Zoo and Aquarium）在一篇文章中提到，動物園自2019年接手照顧蘇利以來，管理人員一直以為牠是雄性大猩猩，而且由於牠身體健康，從來不需要額外檢查，導致這起性別混淆事件。

園方說，蘇利現年8歲，已經可以生育了，但對於表現出明顯性徵仍為時過早，因為大猩猩直到8歲時，雄性與雌性的體型依然差不多，沒有突出的性器官，男性的「銀背」特徵可能會等到12歲或更晚才出現。另外，大猩猩通常難以看出懷孕的跡象，因為牠們的腹部都很大，且猩猩寶寶比人類新生兒還要小得多。

園方表示，蘇利產下的寶寶看起來很健康，牠是一位「優秀的母親」，接下來將進行DNA檢測以確定寶寶的父親是誰。蘇利生活在由39歲銀背大猩猩馬克（Mac）領導的群體中，另有兩隻年輕的雄性猩猩，分別是10歲的卡莫力（Kamoli）與6歲的JJ。

儘管蘇利的性別被誤會了4年，但園方表示，他們很確定新來的小傢伙「是個女孩」，團隊有信心地透過視覺和照片證實了這點，而照片也已交由外部專家驗證過。

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