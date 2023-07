台女出國玩遭印男摸臀　老公氣炸「單挑整團」比倒讚嗆聲

▲丈夫出面捍衛妻子,態度英勇且不畏印度團員觀光團人數眾多。



圖文/鏡週刊

日前一名台灣男子帶著妻女到泰國旅遊,老婆卻遭到來自印度的旅遊團,其中一名男子伸出「鹹豬手」摸臀,讓一家人當場氣炸,上前與對方理論;過程中,一家人除了比倒讚外,還不斷以流利英文狠嗆對方「shame on you(你太無恥了)」,網友們看完影片都對一家人表示讚賞。

近日網友「7哥眼鏡」在抖音上傳2段影片,一對台灣夫妻帶著女兒前往泰國旅遊,偶遇印度觀光團,沒想到台灣女子遭到其中一名印度男子摸臀性騷,她嚇得當場大叫。

一旁的丈夫趕緊出面護妻,以一口流利英語怒罵對方「Don't do that forever anymore. India woman is OK, Taiwan woman is not OK!What the fuck and make you feel good?(不要再這樣做了,你要怎麼對印度女性我不管,對台灣女性是不友善的,這樣做讓你感到開心嗎?)」

台灣女子也在旁怒喊「Shame on you!(你該感到羞恥)」,先生及在旁的台灣遊客也出面一起嗆聲「Shame on you for India(丟印度人的臉)」「What the fucking guys(怎麼會有這種人)」。

一行人也不斷向伸出狼爪的印度人比倒讚,印度旅遊團其他人等也急忙以手勢緩和,但場面仍相當火爆。

影片曝光後,網友們紛紛大讚台灣男子護妻,以及一行人正面反擊的態度,「我20年去的時候,曼谷也看多好多阿三,都是成群結隊的,又吵味道又大,那還是印度富裕階層,要不出不去」、「別人摸你老婆屁股,這時候你需要的不是英文好,而是拳頭硬,是國際通用語言」、「就曝光他讓全世界都看看」。

★《鏡週刊》關心您:若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾,請立刻撥打110報案,再尋求113專線,求助專業社工人員。



