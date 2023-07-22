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42°C不開冷氣！航班延誤「乘客卡機上3小時」熱爆　有人暈倒

▲▼ 。（圖／翻攝自TikTok）

▲乘客們在沒開冷氣的飛機上感到悶熱不適，部分的人幫自己搧風 。（圖／翻攝自TikTok）

記者詹雅婷／綜合報導

瑞安航空（Ryanair）一架飛機19日準備起飛時遇到技術問題，在維修過程中，乘客被留在機上等待。然而當時戶外氣溫達攝氏42度，乘客在機上沒有開冷氣的狀態下等了3小時，猶如待在一間出不去的桑拿房，有人暈了過去，也有人出現恐慌症。

太陽報報導，這架飛機原定19日上午10時自西班牙馬拉加（Malaga）飛往義大利米蘭，但在乘客登機之後，飛機並未準時起飛。依據流傳的照片及影像，乘客們在沒開冷氣的飛機上感到悶熱不適，部分的人幫自己搧風，機組人員也試著讓眾人保持冷靜。

@iconize Grazie dell’orrenda esperienza @Ryanair ♬ suono originale - Marco Ferrero

當時人就在機上的義大利網紅馬可費列羅（Marco Ferrero）形容，這是他這輩子遇過最糟糕的搭機經驗，一度覺得無法呼吸，機上沒開冷氣就像待在門被鎖住的桑拿房裡，「在桑拿房至少可以隨時走出去，但在這裡不行」。

▲▼ 。（圖／翻攝自TikTok）

▲馬可費列羅形容，這是他這輩子遇過最糟糕的搭機經驗。（圖／翻攝自TikTok）

馬可費列羅還說，在悶熱機上待一個小時之後，空服人員開始發水，但水瓶數量卻不夠讓每個人都拿到，最終大家在戶外氣溫42度、機上沒開冷氣的狀態下等待3小時之後才獲准下機，有人暈倒、有人恐慌發作，需要醫療協助。

瑞安航空事後表示，這架飛機當時遇到技術方面的小問題延誤，為了避免錯過航班起飛時間，在工程師進行維修的同時，乘客仍留在機上，最終航班並未及時起飛，讓乘客下機，並在重新進行相關安排之後，讓乘客們再次登機並提供水，安全出發前往米蘭。

▼圖為瑞安航空飛機。（示意圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 瑞安航空（Ryanair）。（圖／達志影像／美聯社）

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