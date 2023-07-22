日本遊客中「台灣人最會買」！砸384億打敗全球奪冠　驚人數據曝

▲台灣人是目前最會買的訪日外籍旅客，3個月總消費超過1739億日幣（約新台幣384億元）。（示意圖／資料照）

記者王佩翊／編譯

日本2023年1至6月的外籍觀光客人數突破1000萬人，其中台灣就佔了177萬人，位居第二。儘管台灣的訪日人數並非最多，但卻是「最會買」的。光是2023年4至6月的3個月內，台灣旅客就在日本花了1739億日幣（約新台幣384億元），打敗全球各國，也引發日媒討論。

根據LIFE&MONEY報導，日本觀光廳19日公布名為「2023年4至6月全國調查結果概要」的訪日外國人消費動向調查最新統計數據，該份報告顯示，在短短3個月內，整體訪日外籍旅客的旅行消費額為1兆2052億日幣（約新台幣2663億元），是2019年同期的95.1%。

▲台灣赴日旅遊人數占日本外籍旅客的第二名。（圖／CFP）



其中旅行消費額最高的正是台灣，以1739億日幣（約新台幣384億元）奪下冠軍，其次則是美國的1733億日幣（約新台幣382億元）、中國1515億日幣（約新台幣334億元）、南韓1429億日幣（約新台幣315億元）、香港916億日幣（約新台幣202億元）、泰國480億日幣（約新台幣106億元）、澳洲469億日幣（約新台幣103億元）、新加坡403億日幣（約新台幣89億元）、英國304億日幣（約新台幣67億元）以及加拿大292億日幣（約新台幣64億元）。

整體訪日外籍旅客的總消費額分類為住宿4218億日幣（約新台幣932億元）、購物3038億日幣（約新台幣671億元）、飲食2892億日幣（約新台幣639億元）、交通1439億日幣（約新台幣317億元）、娛樂等服務463億日幣（約新台幣102億元）以及其他2億日幣（約新台幣4419萬元）。

▲台灣人購買力驚人。（示意圖／CFP）



台灣訪日旅客在4至6月的整體旅遊消費額高達1739億日幣（約新台幣384億元），其中占最大宗的就是購物的660億日幣（約新台幣145億元），其次才分別是住宿的446億日幣（約新台幣98億元）、飲食407億日幣（約新台幣89億元）、交通164億日幣（約新台幣36億元）以及娛樂等服務63億日幣（約新台幣14億元）。

值得注意的是，日本外籍旅客的整體旅行消費額仍較2019年同期減少4.9%，但是台灣人的消費金額卻增加了23%。台灣2023年4至6月訪日人數為98.4萬人，平均停留天數為6天，每人的平均旅行消費額則為17萬6801日幣（約新台幣3.9萬元）。也就是說台灣人到日本旅遊時，平均每人會在住宿花費4萬5329日幣（約新台幣1萬元）、飲食4萬1328日幣（約新台幣9132元）、購物6萬7038日幣（約新台幣1.4萬元）、交通1萬6659日幣（約新台幣3681元）以及娛樂等服務6447日幣（約新台幣1424元）。

▲即日起至2023年12月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。（圖／Bic Camera提供）