密碼遭駭恐洩全家隱私曝光！Google「這小工具」能加強密碼

▲Google Chrome瀏覽器內提供的小工具，能夠協助使用者以先前紀錄登入，且能測驗密碼強度。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

現代網路和科技發達，一般民眾往往需要牢記幾套和生活息息相關的帳戶密碼，包括電子郵件、銀行帳戶、串流影視平台，以及其他網站的密碼，不過往往為了方便，民眾大多使用同一套密碼，導致遭駭客盜用的風險大增。為此，網路安全專家表示，其實只要在Google Chrome進行幾項簡單設定，就能防止網路攻擊。

根據《太陽報》，Google Chrome在最近幾年已經成為全球民眾普遍使用、且最受歡迎的網路瀏覽器，不過民眾往往沒有想到，Google Chrome提供的密碼管理工具，其實就是為了讓民眾方便管理、記憶幾套常使用的帳密之餘，也可以有效防堵網路駭客攻擊。

總部設於美國加州聖地牙哥的軟體開發公司Verimatrix，其安全與威脅研究部門的高階副經理沙奇克（Klaus Schenk）受訪時警告，其實讓不同個網站的帳戶使用同一套的密碼，雖然方便使用者記憶、管理，卻反而在資安方面招致風險，因為如此習慣會讓駭客、詐騙集團等輕鬆使用同一套密碼讀取所有的帳號，最後導致財物損失和秘密外洩。

沙奇克解釋，「由於暗網上洩漏的密碼數據庫不斷擴大，在多個網站帳戶使用同一套密碼帶來潛在風險，因此避免使用重複的同一套密碼相當重要，若你反覆使用重複的同一套密碼，只要駭客成功駭入一次，導致帳戶密碼資訊外洩，就可能曝光好幾個使用同個密碼的帳戶。」

沙奇克呼籲，為了網路安全著想，使用者必須為每一個所創建的帳戶，提供唯一、且具有高強度的密碼。

因此，該則報導也點出，其實Google Chrome的「Google密碼管理工具」可以方便使用者在界面上管理每一個帳戶和它的密碼，不僅能夠協助使用者自動點擊先前輸入過（登入過）的密碼登入，且能透過該小工具協助密碼的安全檢查，釐清密碼是否重複使用、或是安全強度過低。