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研究：新冠「腦霧」對大腦認知影響　相當於衰老10歲

▲▼南韓職場女性常因結婚、生育等問題出現工作經歷斷層。（圖／CFP）

▲英國研究發現，新冠肺炎後遺症之一的腦霧帶來的影響，相當於年齡衰老10歲。（示意圖／CFP）

記者張寧倢／編譯

英國倫敦國王學院（King's College London）進行一項感染新冠肺炎（COVID-19）後對認知表現影響的研究，發現所謂「腦霧」（brain fog）的長新冠症狀，相當於使人衰老10歲。此外，研究也發現確診超過3個月仍有症狀的患者，對認知障礙的影響程度最高。

根據衛報報導，這項研究結果21日發表於國際醫學期刊《刺胳針》（The Lancet）出版的臨床期刊「eClinical Medicine」上，研究人員透過12項測量速度與準確性的認知測驗，調查了新冠患者分別於2021年與2022年各兩個時期的工作記憶、注意力、推理與運動控制力。

在2021年7月與8月的3335名第一輪調查對象中，研究人員發現COVID-19篩檢呈陽性的患者認知分數較低，其中感染症狀超過12周的患者認知缺陷最大。研究稱，這種缺陷造成的影響，與年齡變老10歲或輕度至中度心理困擾症狀表現相當，但不會比教育程度低或過度疲勞所造成的認知缺陷影響還嚴重。

在第一輪認知測驗結束9個月後的2022年4月與6月，共有1786名對象參加第二輪測驗，然而，分數並沒有顯著提高。不過，研究發現，那些通報已從COVID-19中完全康復的人，即使感染症狀曾長達3個月，一樣不會出現認知障礙影響。研究主要作者齊塔姆（Nathan Cheetham）博士認為這是個「好消息」，另外他也認為有必要持續監測大腦功能受COVID-19影響最多的族群，觀察認知症狀如何發展並幫助他們康復。

這項研究發現的另一個情況是，有部分COVID-19患者，感染症狀從第一次染疫算起已經持續將近2年。研究老化與健康的倫敦國王學院教授史蒂夫斯（Claire Steves）說，「事實仍顯示，在首次染疫2年後，有些人並未完全康復，他們的生活繼續受到新冠病毒長期病症的影響。我們需要做更多努力來了解為何會有這種情況，以及如何提供幫助。」

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