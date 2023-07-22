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南韓「可疑包裹」1天暴增近1000件　警方籲：發件地Taiwan請勿打開

▲▼南韓濟州島某居民也表示，收到從台灣寄來、內容物不明的國際包裹。（圖／濟州特別自治道廳）

▲南韓多地收到近1000件疑似從台灣寄來、內容物不明的國際包裹。（圖／濟州特別自治道廳）

記者張寧倢／編譯

南韓多地接連傳出收到疑似從台灣寄來的國際包裹，南韓警方表示，光在21日當天就收到將近1000件可疑包裹的通報，目前持續受理報案，預計件數將進一步增加，同時呼籲民眾若看到「Taipei Taiwan」發件地的包裹請勿打開。此前，台灣刑事局21日晚間表示，相關包裹是自中國以「貨轉郵」寄出，未入境台灣。

根據韓聯社報導，南韓警方22日透露，僅21日一天，南韓全境共接獲987件從台灣等地寄來的可疑包裹通報案件，經確認，包裹內隨機裝有護唇膏等低價物品或空包裹，但目前尚未在包裹中檢測出毒物等有害物質，判斷恐怖攻擊的可能性很小。南韓警方將根據當局後續的成分分析結果，決定是否著手調查。

報導指出，事件最初是20日從蔚山廣域市東區的一所成年發展遲緩患者收容中心收到可疑包裹，南韓全國各地開始出現類似通報，明洞的首爾中央郵局21日發現類似包裹後，還疏散大樓內的1700多人，引發騷動。南韓警方提醒民眾，若收到黃色或黑色郵件袋，上頭寫著「CHUNGHWA POST」，發件地為「P.O.Box 100561-003777, Taipei Taiwan」的包裹請不要打開，應立即打電話通報警方。

對此，台灣刑事局21日晚間表示，經查此包裹是自中國以「貨轉郵」方式海運來台灣，再經中華郵政貨轉中心理貨後以空運出口至南韓，並未入境台灣。另已透過駐韓聯絡官與南韓警方保持密切聯繫並交換情報，目前韓方針對相關物品進行鑑驗中，台灣警方將與財政部關務署、法務部調查局及相關單位共組專案小組深入追查。

►又是台灣寄的「神祕包裹」！濟州島民收到同樣包裹　嚇壞緊急報案

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►快訊／南韓「可疑包裹」來自中國　刑事局：以貨轉郵運來台灣

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