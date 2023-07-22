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路透：俄烏戰爭啟發　台灣打造無人機國家隊奮起直追

▲▼中科院研發的紅雀三型無人機。（圖／記者蘇晏男攝）

▲圖為紅雀三型無人機。（圖／記者蘇晏男攝）

中央社台北21日綜合外電報導

俄羅斯全面入侵烏克蘭後，烏國成功以無人機反擊，啟發台灣領導階層。路透社報導，總統蔡英文獲得的內部評估顯示，台灣無人機能量遠不及中國，因此正與民間企業合作奮起直追。

去年夏天，俄烏戰爭爆發後幾個月，蔡總統與民進黨高層在台北召開會議，主題是「烏克蘭究竟如何成功抵禦俄羅斯這個強大許多的對手？」，在77頁的投影片簡報中，答案很清楚，那就是無人機。

簡報中說，「自從戰爭開打後，先前被認為缺乏空中優勢的烏克蘭，聰明地運用無人機創造出自己的局部制空權」。

但這對台灣卻不是什麼好消息，因為相較於利用無人飛機大幅武裝的中國，台灣在這塊領域危險地明顯落後，需要快速採取因應計畫來拉近差距。

路透社取得的簡報副本指出，「我們的（無人機）數量遠遠落後」。

根據2名直接消息人士與一份內部安全報告，台灣國防部目前僅有4款無人機，且機隊數量僅「數百」。而根據國防分析家及路透社檢視的中國武器製造商資料和官媒報導，解放軍卻有多達50餘款無人機，且數量高達數萬架。

由於台灣明顯處於劣勢，曾多次參與無人機戰略會議的人士表示，蔡總統於是「按下按鈕」、啟動縮短差距的戰略計畫。

在「無人機國家隊」計畫下，台灣正在招募國內商用無人機製造業者和航太公司與軍方合作，以快速打造自給自足的無人機供應鏈。

根據路透社瀏覽過的政府計畫文件，台灣的目標是最晚在明年中製造出3200多架軍用無人機，當中包括重量不到2公斤的迷你無人機，以及飛行半徑達到150公里的較大型偵察無人機。

為了加速生產，台灣政府首次在武器計畫研發階段便招募民間企業加入，至今已有9家企業參與。

知名無線電遙控模型飛機製造商雷虎科技，便是台灣政府招募的典型對象。雷虎科技技術長楊富森告訴路透社，他們目前正在為台灣軍方開發無人機，包括有4公尺旋翼、飛行半徑達400公里、可滯空6小時的艦載或陸基偵查直升機。

楊富森表示，雷虎科技去年受到國防部官員招募，研究把商用無人機轉為軍事用途。「一架小小的無人機，可以炸毀一輛價值數千萬元的戰車。」他的說法凸顯出，現代戰爭如何隨著不對稱武器的興起而正在迅速改變：廉價的小型武器，卻可以抵擋大型且昂貴的武器系統。

總統府回覆路透社詢問時表示，俄烏戰爭給了台灣「很大的啟發」，「在俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭中，全世界都看到了無人機的重要性」。

總統府還說，「對未來世代而言，無人機不論在民間或軍事應用上都將扮演非常重要的角色。台灣作為一個擁有先進工業的國家，在這方面不能缺席」。

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