　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美官員：台為全球經濟中心　警告北京勿挑戰台海現狀

▲▼101,信義計畫區,一零一,台北101,房市,打房,房價,商辦,A辦,辦公室。（圖／記者賴志昶攝）

▲台北101。（圖／記者賴志昶攝）

文／中央社記者江今葉華盛頓21日專電

美國國務院亞太助卿康達今天表示，台灣是全球經濟中心，維護台海和平穩定、防止危機或衝突，應是區域與全球所有夥伴關心的議題。美國致力於維持現狀與和平穩定，並警告北京不要挑戰這一現狀。

康達（Daniel Kritenbrink）與美國國防部主管印太事務助理部長瑞特納（Ely Ratner）今天出席華府智庫「布魯金斯研究所」（Brookings Institution）研討會，討論美國在印太同盟與夥伴關係。

康達表示，美國致力於投資印太區域的盟友、夥伴與集體能力，以強化基於規則的國際秩序，並共同努力因應可能出現的挑戰。中國構成的挑戰對美國與所有合作夥伴而言都是巨大的，因應這一挑戰的最佳方法是專注於建立集體能力。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）即將出發訪問紐西蘭、澳洲、東加王國，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）也將前往巴布亞紐幾內亞與澳洲訪問，以鞏固美國與南太平洋關係，並因應中國逐漸擴張的區域影響力。

瑞特納則表示，以五角大廈角度來看，美國印太戰略框架順利推動，得益於這個區域盟友與夥伴發出強烈的需求訊息，期望建立區域安全環境。

問及日前與中國駐美大使謝鋒的會談，瑞特納不願多談，僅表示雙方有很好的討論。他指出，美國持續尋求與中共解放軍的開放溝通管道，因為這對區域穩定至關重要，不論是承平時期還是潛在危機時期。美方會持續鼓勵在沒有先決條件下的開放溝通管道。

談及台灣議題時，康達強調，台海和平穩定必須成為全球社會關注議題，以及維護台海和平穩定對全球安全與繁榮的重要性。

他表示，全球50%貨櫃運輸行經台灣海峽，90%的尖端晶片是台灣製造。台灣是全球經濟中心，維護台海和平穩定、防止台海發生危機或衝突，應成為區域乃至全世界所有夥伴共同關心的議題。

康達也重申美國立場指出，美國的中國政策不變，美國致力於維持現狀與和平穩定。美國向北京傳達的訊息是不要挑戰這一現狀。他警告北京停止在台海與針對台灣的挑釁與行動。

瑞特納則表示，台灣對自我防衛與韌性做出重要承諾，在軍隊改革、儲備改革等方面作出政治承諾，以及可觀的財政承諾，大幅增加國防預算。從台灣的作為與如何因應脅迫來看，「這是重大且令人放心的訊號」，表明台灣致力於自我防衛韌性。

 
ET快訊
杜蘇芮將直逼強颱！　最快週二清晨海警「侵襲機率不斷提高」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

南韓：北韓向黃海發射巡航導彈

美官員：台為全球經濟中心　警告北京勿挑戰台海現狀

美股漲跌互見　道瓊指數連10紅

極端熱浪衝擊歐洲觀光勝地　旅客轉向「更涼、更北方」地點避暑

保加利亞國會表決通過　將援助烏克蘭100輛蘇聯製裝甲車

俄連續4天攻擊烏克蘭穀物設施　西方：試圖製造糧食危機擺脫制裁

台女遊泰國遇「印度鹹豬手」摸屁股　比倒讚撂英文怒嗆：你無恥！

2014年「馬航MH17空難」頭號嫌犯在俄國被捕！

快訊／南韓「可疑包裹」來自中國　刑事局：以貨轉郵運來台灣

女兒躺床上睡覺！爸爸竟闖進房間「啟動電鋸」朝她揮舞

被問是否要跟家屬道歉　冷氣工人一路狂奔消失巷內

裝冷氣砸死政大女！工人「過失致死」移送

日本6歲女孩DJ技巧超熟練　可愛又自信模樣圈粉網友！

Makiyo恢單後首直播喊：復活了！　淡定「離婚滿簡單的」..瘦回鉛筆腿

Elly許曦文自認「喝水時最酷」　合體周湯豪…阿Ken被搶工作惹XD

張棋惠被問朱海君「一秒當機」　老公突闖進來..互動好閃又好鬧XD

幫友慶生卻一氧化碳中毒雙亡　父接女兒死訊...忍淚蹲坐路旁

女搭計程車拿500元付錢　司機找錢她「1手法」耍詐

郭書瑤弟捲共諜案..她首露面　認「有情緒」：姊姊好難當

情侶關房門玩「戳戳樂」　她少根筋狂敲：吃水餃嗎

南韓：北韓向黃海發射巡航導彈

美官員：台為全球經濟中心　警告北京勿挑戰台海現狀

美股漲跌互見　道瓊指數連10紅

極端熱浪衝擊歐洲觀光勝地　旅客轉向「更涼、更北方」地點避暑

保加利亞國會表決通過　將援助烏克蘭100輛蘇聯製裝甲車

俄連續4天攻擊烏克蘭穀物設施　西方：試圖製造糧食危機擺脫制裁

台女遊泰國遇「印度鹹豬手」摸屁股　比倒讚撂英文怒嗆：你無恥！

2014年「馬航MH17空難」頭號嫌犯在俄國被捕！

快訊／南韓「可疑包裹」來自中國　刑事局：以貨轉郵運來台灣

女兒躺床上睡覺！爸爸竟闖進房間「啟動電鋸」朝她揮舞

南韓：北韓向黃海發射巡航導彈

20歲人妻下海陪酒　男客「4體位」性侵挨告！喊：她撩我摸我生殖器

拍板！　慈濟大學、慈濟科大113學年合併

美官員：台為全球經濟中心　警告北京勿挑戰台海現狀

美股漲跌互見　道瓊指數連10紅

吃輕食能減肥？營養師曝「4大誤區」要注意　以免越吃越胖

杜蘇芮將直逼強颱！　各國最新路徑曝「中心可能擦過南台」

3雙Y2K復古跑鞋超好搭　NIKE「小巴黎世家」、亞瑟士古銅新色必須擁有

蘭州牛肉麵火爆全球「台灣人也來學」　年銷售額破1.7兆還推泡麵版

季後賽跟巴特勒爆衝突　前綠衫軍威廉斯透露原因超無聊

貓女兒埋懷裡大哭2分鐘　奴才傻眼：是有多委屈？

國際熱門新聞

拿男友手機玩　女意外目睹自己被性侵畫面

網紅深蹲被槓鈴壓斷頸　頭部前推身亡

刑事局：南韓「可疑包裹」來自中國

南韓收到來自台灣可疑包裹　撤離1700人

陰莖魚大量出沒　漁民搶著抓

台女遇印度鹹豬手摸屁股　撂英文嗆聲

2014馬航MH17空難頭號嫌犯在俄被捕

OL失蹤驚動全公司　竟在廁所睡死

鄰居「13年不關水龍頭」！他見理由崩潰

美核潛艦停南韓　北韓：符合動用核武條件

人狗海上漂流獲救　男心碎把救命狗留墨西哥

女兒躺床上睡覺！爸爸竟啟動電鋸朝她揮舞

女路人遭騙進寺廟！色僧侶脫褲打她屁股

即／首爾地鐵隨機殺人　他眼紅砍情侶男友

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

獨／幫閨蜜慶生卻雙亡！父接19歲女兒死訊淚崩

姐幫弟找到失蹤女友驚喊：妳是不是賣淫的

拿男友手機玩　女意外目睹自己被性侵畫面

噁！彰化賞花秘境滿地保險套

10縣市豪大雨特報　深夜雨彈炸不停

直擊／張棋惠開記者會「一坐下來當場大哭」！

即／台南「大雷雨夜襲」5區發1級淹水警戒

網紅深蹲被槓鈴壓斷頸　頭部前推身亡

陳紫渝戀情被公開還挨罵！父親心疼發聲了

政大女家屬招魂　擲筊2次才成功

杜蘇芮挑戰今年「首發陸警」！周日北轉成關鍵　風雨最劇時間曝

杜蘇芮最新預測路徑「全台都有份」

葛斯齊爆A咖男星「未婚生子」！1提示太明顯

女星不認識莊智淵「失禮行為惹議」！

陳紫渝警男友年薪公開　鄉民讚她「最佳台女」

更多

最夯影音

更多
被問是否要跟家屬道歉　冷氣工人一路狂奔消失巷內

被問是否要跟家屬道歉　冷氣工人一路狂奔消失巷內
裝冷氣砸死政大女！工人「過失致死」移送

裝冷氣砸死政大女！工人「過失致死」移送

日本6歲女孩DJ技巧超熟練　可愛又自信模樣圈粉網友！

日本6歲女孩DJ技巧超熟練　可愛又自信模樣圈粉網友！

Makiyo恢單後首直播喊：復活了！　淡定「離婚滿簡單的」..瘦回鉛筆腿

Makiyo恢單後首直播喊：復活了！　淡定「離婚滿簡單的」..瘦回鉛筆腿

Elly許曦文自認「喝水時最酷」　合體周湯豪…阿Ken被搶工作惹XD

Elly許曦文自認「喝水時最酷」　合體周湯豪…阿Ken被搶工作惹XD

熱門快報

7/29、30中職明星賽重磅登場

7/29、30中職明星賽重磅登場

中職明星賽即將登場，想在家悠閒看賽事的你，敬請鎖定ETtoday的全程轉播。

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》前議員呱吉來了

《豈有此呂》前議員呱吉來了

呱張！去內科塞車就渡河　吉．掰了議員850萬薪水　看柯文哲用服貿攻陷年輕人很聰明

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面