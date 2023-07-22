　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美股漲跌互見　道瓊指數連10紅

▲▼美股,道瓊,華爾街,美股上漲。（圖／達志影像／美聯社）

▲美股今天漲跌互見。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社紐約21日綜合外電報導

在企業獲利令人失望及聯邦準備理事會（Fed）下週公布利率決策前，美股今天漲跌互見，道瓊工業指數連10紅。

道瓊工業指數終場上漲2.51點，或0.01%，收在35227.69點。

標準普爾500指數上漲1.47點，或0.03%，收在4536.34點。

以科技股為主的那斯達克指數下跌30.51點，或0.22%，收在14032.80點。

費城半導體指數上漲35.000點，或0.96%，收在3698.849點。

 
ET快訊
杜蘇芮將直逼強颱！　最快週二清晨海警「侵襲機率不斷提高」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

南韓：北韓向黃海發射巡航導彈

美官員：台為全球經濟中心　警告北京勿挑戰台海現狀

美股漲跌互見　道瓊指數連10紅

極端熱浪衝擊歐洲觀光勝地　旅客轉向「更涼、更北方」地點避暑

保加利亞國會表決通過　將援助烏克蘭100輛蘇聯製裝甲車

俄連續4天攻擊烏克蘭穀物設施　西方：試圖製造糧食危機擺脫制裁

台女遊泰國遇「印度鹹豬手」摸屁股　比倒讚撂英文怒嗆：你無恥！

2014年「馬航MH17空難」頭號嫌犯在俄國被捕！

快訊／南韓「可疑包裹」來自中國　刑事局：以貨轉郵運來台灣

女兒躺床上睡覺！爸爸竟闖進房間「啟動電鋸」朝她揮舞

被問是否要跟家屬道歉　冷氣工人一路狂奔消失巷內

裝冷氣砸死政大女！工人「過失致死」移送

日本6歲女孩DJ技巧超熟練　可愛又自信模樣圈粉網友！

Makiyo恢單後首直播喊：復活了！　淡定「離婚滿簡單的」..瘦回鉛筆腿

Elly許曦文自認「喝水時最酷」　合體周湯豪…阿Ken被搶工作惹XD

張棋惠被問朱海君「一秒當機」　老公突闖進來..互動好閃又好鬧XD

幫友慶生卻一氧化碳中毒雙亡　父接女兒死訊...忍淚蹲坐路旁

女搭計程車拿500元付錢　司機找錢她「1手法」耍詐

郭書瑤弟捲共諜案..她首露面　認「有情緒」：姊姊好難當

情侶關房門玩「戳戳樂」　她少根筋狂敲：吃水餃嗎

南韓：北韓向黃海發射巡航導彈

美官員：台為全球經濟中心　警告北京勿挑戰台海現狀

美股漲跌互見　道瓊指數連10紅

極端熱浪衝擊歐洲觀光勝地　旅客轉向「更涼、更北方」地點避暑

保加利亞國會表決通過　將援助烏克蘭100輛蘇聯製裝甲車

俄連續4天攻擊烏克蘭穀物設施　西方：試圖製造糧食危機擺脫制裁

台女遊泰國遇「印度鹹豬手」摸屁股　比倒讚撂英文怒嗆：你無恥！

2014年「馬航MH17空難」頭號嫌犯在俄國被捕！

快訊／南韓「可疑包裹」來自中國　刑事局：以貨轉郵運來台灣

女兒躺床上睡覺！爸爸竟闖進房間「啟動電鋸」朝她揮舞

南韓：北韓向黃海發射巡航導彈

20歲人妻下海陪酒　男客「4體位」性侵挨告！喊：她撩我摸我生殖器

拍板！　慈濟大學、慈濟科大113學年合併

美官員：台為全球經濟中心　警告北京勿挑戰台海現狀

美股漲跌互見　道瓊指數連10紅

吃輕食能減肥？營養師曝「4大誤區」要注意　以免越吃越胖

杜蘇芮將直逼強颱！　各國最新路徑曝「中心可能擦過南台」

3雙Y2K復古跑鞋超好搭　NIKE「小巴黎世家」、亞瑟士古銅新色必須擁有

蘭州牛肉麵火爆全球「台灣人也來學」　年銷售額破1.7兆還推泡麵版

季後賽跟巴特勒爆衝突　前綠衫軍威廉斯透露原因超無聊

口內扁桃腺結石！他用棉花棒狂戳 下秒「超噁黃漿粒」爆出大噴射

國際熱門新聞

拿男友手機玩　女意外目睹自己被性侵畫面

網紅深蹲被槓鈴壓斷頸　頭部前推身亡

刑事局：南韓「可疑包裹」來自中國

南韓收到來自台灣可疑包裹　撤離1700人

陰莖魚大量出沒　漁民搶著抓

台女遇印度鹹豬手摸屁股　撂英文嗆聲

2014馬航MH17空難頭號嫌犯在俄被捕

OL失蹤驚動全公司　竟在廁所睡死

鄰居「13年不關水龍頭」！他見理由崩潰

美核潛艦停南韓　北韓：符合動用核武條件

人狗海上漂流獲救　男心碎把救命狗留墨西哥

女兒躺床上睡覺！爸爸竟啟動電鋸朝她揮舞

女路人遭騙進寺廟！色僧侶脫褲打她屁股

即／首爾地鐵隨機殺人　他眼紅砍情侶男友

更多熱門

相關新聞

美股走勢分歧　那指收跌逾2%、道瓊連9紅

美股走勢分歧　那指收跌逾2%、道瓊連9紅

華爾街股市主要指數今天走勢分歧。串流影音服務Netflix和電動車大廠特斯拉（Tesla）財報好壞參半，股價下挫，帶領那指走跌，但道瓊工業指數連續第9個交易日收漲。台積電ADR跌5.05%、收97.86元。

台積電漲2元至583　指數小漲近30點

台積電漲2元至583　指數小漲近30點

美股收漲109點　道指連8紅

美股收漲109點　道指連8紅

道瓊指數「連漲8天」開盤上漲100點

道瓊指數「連漲8天」開盤上漲100點

7成經理人認全球經濟軟著陸　惟預期降息延後

7成經理人認全球經濟軟著陸　惟預期降息延後

關鍵字：

美股

讀者迴響

熱門新聞

獨／幫閨蜜慶生卻雙亡！父接19歲女兒死訊淚崩

姐幫弟找到失蹤女友驚喊：妳是不是賣淫的

拿男友手機玩　女意外目睹自己被性侵畫面

噁！彰化賞花秘境滿地保險套

10縣市豪大雨特報　深夜雨彈炸不停

直擊／張棋惠開記者會「一坐下來當場大哭」！

即／台南「大雷雨夜襲」5區發1級淹水警戒

網紅深蹲被槓鈴壓斷頸　頭部前推身亡

陳紫渝戀情被公開還挨罵！父親心疼發聲了

政大女家屬招魂　擲筊2次才成功

杜蘇芮挑戰今年「首發陸警」！周日北轉成關鍵　風雨最劇時間曝

杜蘇芮最新預測路徑「全台都有份」

葛斯齊爆A咖男星「未婚生子」！1提示太明顯

女星不認識莊智淵「失禮行為惹議」！

陳紫渝警男友年薪公開　鄉民讚她「最佳台女」

更多

最夯影音

更多
被問是否要跟家屬道歉　冷氣工人一路狂奔消失巷內

被問是否要跟家屬道歉　冷氣工人一路狂奔消失巷內
裝冷氣砸死政大女！工人「過失致死」移送

裝冷氣砸死政大女！工人「過失致死」移送

日本6歲女孩DJ技巧超熟練　可愛又自信模樣圈粉網友！

日本6歲女孩DJ技巧超熟練　可愛又自信模樣圈粉網友！

Makiyo恢單後首直播喊：復活了！　淡定「離婚滿簡單的」..瘦回鉛筆腿

Makiyo恢單後首直播喊：復活了！　淡定「離婚滿簡單的」..瘦回鉛筆腿

Elly許曦文自認「喝水時最酷」　合體周湯豪…阿Ken被搶工作惹XD

Elly許曦文自認「喝水時最酷」　合體周湯豪…阿Ken被搶工作惹XD

熱門快報

7/29、30中職明星賽重磅登場

7/29、30中職明星賽重磅登場

中職明星賽即將登場，想在家悠閒看賽事的你，敬請鎖定ETtoday的全程轉播。

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》前議員呱吉來了

《豈有此呂》前議員呱吉來了

呱張！去內科塞車就渡河　吉．掰了議員850萬薪水　看柯文哲用服貿攻陷年輕人很聰明

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面