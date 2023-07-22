　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

極端熱浪衝擊歐洲觀光勝地　旅客轉向「更涼、更北方」地點避暑

▲▼希臘雅典衛城（Acropolis）、帕德嫩神廟、希臘熱浪。（圖／路透）

▲極端熱浪連年侵襲，衝擊南歐各國旅遊產業。圖為參觀希臘雅典衛城的觀光客。（圖／路透）

記者王致凱／綜合報導

雖然風光明媚的南歐仍是全球最熱門的旅遊地點，但隨著連年熱浪加劇，最新調查顯示，旅客已經開始考慮選擇前往天氣更涼爽宜人的國家度假，這對於那些飽受夏季熱浪之苦的地中海國家而言來說是個壞消息。

根據CNN報導，歐洲旅遊組織協會表示，西班牙、義大利、法國、克羅埃西亞和希臘仍是最受歡迎的旅遊目的地，但最新一份調查顯示，捷克、保加利亞、愛爾蘭和丹麥等國家「受歡迎程度正在激增」。歐洲旅遊組織協會表示，這可以歸因於旅客尋求前往人潮不那麼擁擠且氣候較溫和的目的地度假。

數據指出，旅遊業佔希臘整體經濟的18.5％，而義大利經濟的佔比也達到10％以上，不過繼去年經歷炎熱酷暑後，今年夏季地中海國家再度出現極端高溫熱浪，未來幾年內旅客將越來越親睞更涼爽的度假地點，這對嚴重依賴觀光產業的地中海國家而言是個壞消息。

歐洲旅遊組織協會調查顯示，天氣是否宜人仍是歐洲人選擇度假地點的主要考量因素，有7.6％的受訪者表示，在歐洲旅行期間可能遭遇的極端天氣是他們最大的擔憂。旅行數據公司ForwardKeys發言人也表示，由於7月份歐洲大規模熱浪，英國旅客偏好選擇「更涼爽、更北方的目的地。」

義大利、西班牙和希臘等南歐諸國已經連續多日面臨極端高溫，不過歐洲太空總署（ESA）上週發表聲明警告，這波熱浪才只是剛剛開始而已。歐洲太空總署表示，本週羅馬的地表溫度將達到攝氏45度，塞普勒斯和義大利西西里島城市的地表溫度更可高達攝氏50 度。歐洲太空總署說，「隨著氣候變遷加劇，這類熱浪可能會更加頻繁，且情況更加嚴重，產生更深遠的影響。」

事實上，希臘當局已經宣布，知名觀光景點雅典衛城未來中午至下午5時30分將不會對遊客開放，預防有遊客因為高溫而中暑。希臘氣象局提醒，本週當地氣溫仍將進一步上升，預計週末部分地區氣溫可達攝氏44度以上。

羅馬民防部門則表示，本週在羅馬已經有多名遊客因為高溫而中暑暈倒，羅馬市當局已經成立指揮中心，確保那些排隊等待進入旅遊景點的群眾盡可能獲得足夠的飲水，並且能透過噴霧或陰涼處降溫避暑。

ET快訊
杜蘇芮將直逼強颱！　最快週二清晨海警「侵襲機率不斷提高」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

南韓：北韓向黃海發射巡航導彈

美官員：台為全球經濟中心　警告北京勿挑戰台海現狀

美股漲跌互見　道瓊指數連10紅

極端熱浪衝擊歐洲觀光勝地　旅客轉向「更涼、更北方」地點避暑

保加利亞國會表決通過　將援助烏克蘭100輛蘇聯製裝甲車

俄連續4天攻擊烏克蘭穀物設施　西方：試圖製造糧食危機擺脫制裁

台女遊泰國遇「印度鹹豬手」摸屁股　比倒讚撂英文怒嗆：你無恥！

2014年「馬航MH17空難」頭號嫌犯在俄國被捕！

快訊／南韓「可疑包裹」來自中國　刑事局：以貨轉郵運來台灣

女兒躺床上睡覺！爸爸竟闖進房間「啟動電鋸」朝她揮舞

被問是否要跟家屬道歉　冷氣工人一路狂奔消失巷內

裝冷氣砸死政大女！工人「過失致死」移送

日本6歲女孩DJ技巧超熟練　可愛又自信模樣圈粉網友！

Makiyo恢單後首直播喊：復活了！　淡定「離婚滿簡單的」..瘦回鉛筆腿

Elly許曦文自認「喝水時最酷」　合體周湯豪…阿Ken被搶工作惹XD

張棋惠被問朱海君「一秒當機」　老公突闖進來..互動好閃又好鬧XD

幫友慶生卻一氧化碳中毒雙亡　父接女兒死訊...忍淚蹲坐路旁

女搭計程車拿500元付錢　司機找錢她「1手法」耍詐

郭書瑤弟捲共諜案..她首露面　認「有情緒」：姊姊好難當

情侶關房門玩「戳戳樂」　她少根筋狂敲：吃水餃嗎

南韓：北韓向黃海發射巡航導彈

美官員：台為全球經濟中心　警告北京勿挑戰台海現狀

美股漲跌互見　道瓊指數連10紅

極端熱浪衝擊歐洲觀光勝地　旅客轉向「更涼、更北方」地點避暑

保加利亞國會表決通過　將援助烏克蘭100輛蘇聯製裝甲車

俄連續4天攻擊烏克蘭穀物設施　西方：試圖製造糧食危機擺脫制裁

台女遊泰國遇「印度鹹豬手」摸屁股　比倒讚撂英文怒嗆：你無恥！

2014年「馬航MH17空難」頭號嫌犯在俄國被捕！

快訊／南韓「可疑包裹」來自中國　刑事局：以貨轉郵運來台灣

女兒躺床上睡覺！爸爸竟闖進房間「啟動電鋸」朝她揮舞

南韓：北韓向黃海發射巡航導彈

20歲人妻下海陪酒　男客「4體位」性侵挨告！喊：她撩我摸我生殖器

拍板！　慈濟大學、慈濟科大113學年合併

美官員：台為全球經濟中心　警告北京勿挑戰台海現狀

美股漲跌互見　道瓊指數連10紅

吃輕食能減肥？營養師曝「4大誤區」要注意　以免越吃越胖

杜蘇芮將直逼強颱！　各國最新路徑曝「中心可能擦過南台」

3雙Y2K復古跑鞋超好搭　NIKE「小巴黎世家」、亞瑟士古銅新色必須擁有

蘭州牛肉麵火爆全球「台灣人也來學」　年銷售額破1.7兆還推泡麵版

季後賽跟巴特勒爆衝突　前綠衫軍威廉斯透露原因超無聊

一坨「方正扁扁貓」黏在路中！　暖女嚇哭以為車禍...近看秒傻眼

國際熱門新聞

拿男友手機玩　女意外目睹自己被性侵畫面

網紅深蹲被槓鈴壓斷頸　頭部前推身亡

刑事局：南韓「可疑包裹」來自中國

南韓收到來自台灣可疑包裹　撤離1700人

陰莖魚大量出沒　漁民搶著抓

台女遇印度鹹豬手摸屁股　撂英文嗆聲

2014馬航MH17空難頭號嫌犯在俄被捕

OL失蹤驚動全公司　竟在廁所睡死

鄰居「13年不關水龍頭」！他見理由崩潰

美核潛艦停南韓　北韓：符合動用核武條件

人狗海上漂流獲救　男心碎把救命狗留墨西哥

女兒躺床上睡覺！爸爸竟啟動電鋸朝她揮舞

女路人遭騙進寺廟！色僧侶脫褲打她屁股

即／首爾地鐵隨機殺人　他眼紅砍情侶男友

更多熱門

相關新聞

7月恐創全球最熱　科學家警告：明年更熱

7月恐創全球最熱　科學家警告：明年更熱

美國國家航空暨太空總署（NASA）首席氣候科學家施密特（Gavin Schmidt）今天表示，2023年7月可能是全球「若不是數千年，也是數百年來」最熱的一個月。

義大利「巨大10cm冰雹」狂砸畫面曝光

義大利「巨大10cm冰雹」狂砸畫面曝光

8月熱浪繼續燒　冷氣維修成必要產業

8月熱浪繼續燒　冷氣維修成必要產業

美國死亡谷飆49.4°C　男熱死倒臥洗手間

美國死亡谷飆49.4°C　男熱死倒臥洗手間

地中海氣候變遷熱點　聯合國盤點5大威脅

地中海氣候變遷熱點　聯合國盤點5大威脅

關鍵字：

熱浪歐洲旅遊

讀者迴響

熱門新聞

獨／幫閨蜜慶生卻雙亡！父接19歲女兒死訊淚崩

姐幫弟找到失蹤女友驚喊：妳是不是賣淫的

拿男友手機玩　女意外目睹自己被性侵畫面

噁！彰化賞花秘境滿地保險套

10縣市豪大雨特報　深夜雨彈炸不停

直擊／張棋惠開記者會「一坐下來當場大哭」！

即／台南「大雷雨夜襲」5區發1級淹水警戒

網紅深蹲被槓鈴壓斷頸　頭部前推身亡

陳紫渝戀情被公開還挨罵！父親心疼發聲了

政大女家屬招魂　擲筊2次才成功

杜蘇芮挑戰今年「首發陸警」！周日北轉成關鍵　風雨最劇時間曝

杜蘇芮最新預測路徑「全台都有份」

葛斯齊爆A咖男星「未婚生子」！1提示太明顯

女星不認識莊智淵「失禮行為惹議」！

陳紫渝警男友年薪公開　鄉民讚她「最佳台女」

更多

最夯影音

更多
被問是否要跟家屬道歉　冷氣工人一路狂奔消失巷內

被問是否要跟家屬道歉　冷氣工人一路狂奔消失巷內
裝冷氣砸死政大女！工人「過失致死」移送

裝冷氣砸死政大女！工人「過失致死」移送

日本6歲女孩DJ技巧超熟練　可愛又自信模樣圈粉網友！

日本6歲女孩DJ技巧超熟練　可愛又自信模樣圈粉網友！

Makiyo恢單後首直播喊：復活了！　淡定「離婚滿簡單的」..瘦回鉛筆腿

Makiyo恢單後首直播喊：復活了！　淡定「離婚滿簡單的」..瘦回鉛筆腿

Elly許曦文自認「喝水時最酷」　合體周湯豪…阿Ken被搶工作惹XD

Elly許曦文自認「喝水時最酷」　合體周湯豪…阿Ken被搶工作惹XD

熱門快報

7/29、30中職明星賽重磅登場

7/29、30中職明星賽重磅登場

中職明星賽即將登場，想在家悠閒看賽事的你，敬請鎖定ETtoday的全程轉播。

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》前議員呱吉來了

《豈有此呂》前議員呱吉來了

呱張！去內科塞車就渡河　吉．掰了議員850萬薪水　看柯文哲用服貿攻陷年輕人很聰明

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面