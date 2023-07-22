極端熱浪衝擊歐洲觀光勝地　旅客轉向「更涼、更北方」地點避暑

▲極端熱浪連年侵襲，衝擊南歐各國旅遊產業。圖為參觀希臘雅典衛城的觀光客。（圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

雖然風光明媚的南歐仍是全球最熱門的旅遊地點，但隨著連年熱浪加劇，最新調查顯示，旅客已經開始考慮選擇前往天氣更涼爽宜人的國家度假，這對於那些飽受夏季熱浪之苦的地中海國家而言來說是個壞消息。

根據CNN報導，歐洲旅遊組織協會表示，西班牙、義大利、法國、克羅埃西亞和希臘仍是最受歡迎的旅遊目的地，但最新一份調查顯示，捷克、保加利亞、愛爾蘭和丹麥等國家「受歡迎程度正在激增」。歐洲旅遊組織協會表示，這可以歸因於旅客尋求前往人潮不那麼擁擠且氣候較溫和的目的地度假。

數據指出，旅遊業佔希臘整體經濟的18.5％，而義大利經濟的佔比也達到10％以上，不過繼去年經歷炎熱酷暑後，今年夏季地中海國家再度出現極端高溫熱浪，未來幾年內旅客將越來越親睞更涼爽的度假地點，這對嚴重依賴觀光產業的地中海國家而言是個壞消息。

歐洲旅遊組織協會調查顯示，天氣是否宜人仍是歐洲人選擇度假地點的主要考量因素，有7.6％的受訪者表示，在歐洲旅行期間可能遭遇的極端天氣是他們最大的擔憂。旅行數據公司ForwardKeys發言人也表示，由於7月份歐洲大規模熱浪，英國旅客偏好選擇「更涼爽、更北方的目的地。」

義大利、西班牙和希臘等南歐諸國已經連續多日面臨極端高溫，不過歐洲太空總署（ESA）上週發表聲明警告，這波熱浪才只是剛剛開始而已。歐洲太空總署表示，本週羅馬的地表溫度將達到攝氏45度，塞普勒斯和義大利西西里島城市的地表溫度更可高達攝氏50 度。歐洲太空總署說，「隨著氣候變遷加劇，這類熱浪可能會更加頻繁，且情況更加嚴重，產生更深遠的影響。」

事實上，希臘當局已經宣布，知名觀光景點雅典衛城未來中午至下午5時30分將不會對遊客開放，預防有遊客因為高溫而中暑。希臘氣象局提醒，本週當地氣溫仍將進一步上升，預計週末部分地區氣溫可達攝氏44度以上。

羅馬民防部門則表示，本週在羅馬已經有多名遊客因為高溫而中暑暈倒，羅馬市當局已經成立指揮中心，確保那些排隊等待進入旅遊景點的群眾盡可能獲得足夠的飲水，並且能透過噴霧或陰涼處降溫避暑。