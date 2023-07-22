保加利亞國會表決通過　將援助烏克蘭100輛蘇聯製裝甲車

▲烏克蘭總統澤倫斯基訪問保加利亞尋求援助。（圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

保加利亞國會21日表決通過，決定向烏克蘭提供100輛裝甲運兵車和相關武器及配件。這是自俄烏戰爭爆發以來，保加利亞首次援助基輔重型武器裝備。

綜合外媒報導，保加利亞國會以148票贊成、52票反對的結果通過這項決議，決定將向基輔運交100輛共產主義政府時代從蘇聯購買的裝甲運兵車。該決議得到大多數國會議員的支持，僅有親克里姆林宮的保加利亞復興黨和保加利亞社會黨反對。

保加利亞國會議員米爾切夫（Ivailo Mirchev）向國會表示，這些裝甲運兵車可以追溯到1960年代和1970年代，最早是保加利亞共產主義政府時期為了鎮壓土耳其少數民族主義者而引進，但從未被使用過。他說，「這些裝甲車屬於內政部的財產，而內政部並不需要用到它們。」

保加利亞是歐盟和北大西洋公約組織的成員國，但由於歷史因素，仍保存大量蘇聯製武器。保加利亞國會指出，保加利亞並不需要這些軍備；米爾切夫強調，向烏克蘭提供這批裝甲車並不會降低本國軍隊的作戰能力。

保加利亞雖然是西方陣營盟友，但在歷史和文化上與俄羅斯較為接近，因此自俄烏戰爭爆發以來，保加利亞內部一直對是否軍援基輔存有嚴重的意見分歧。在此之前，保加利亞僅援助過烏克蘭一批裝備，主要是防彈衣和頭盔等輔助裝備。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）7月初曾經訪問過保加利亞首都索菲亞，向該國尋求援助。而親歐盟的保加利亞政府6月初執政後，據傳已經準備好再度援助烏克蘭，包括提供彈藥和武器，但內容和細節均尚未獲得證實。