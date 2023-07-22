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俄連續4天攻擊烏克蘭穀物設施　西方：試圖製造糧食危機擺脫制裁

▲▼俄軍以飛彈和無人機連續第3晚對烏克蘭南部港口城市敖德薩進行攻擊。（圖／路透）

▲俄軍以飛彈和無人機對烏克蘭南部港口城市敖德薩進行攻擊。（圖／路透）

記者王致凱／綜合報導

俄羅斯退出黑海穀物協議後，俄軍21日連續第四天攻擊烏克蘭的穀物出口設施，並且在黑海舉行演習和扣押船隻。西方領導人表示，莫斯科試圖透過製造全球糧食危機來擺脫西方國家的制裁。

根據路透社報導，烏克蘭敖德薩（Odesa）地方行政首長基佩爾（Oleg Kiper）表示，敖德薩一家農業企業的糧食碼頭遭遇空襲，導致100噸的豌豆和20噸的大麥貨物遭摧毀。

烏克蘭官方表示，存放穀物的倉庫因為襲擊而起火燃燒並倒塌。基佩爾表示，有2人在襲擊中受傷，其他官員則表示在烏克蘭其他地區共有7人在俄軍的空襲中喪命。

烏克蘭在全球糧食出口鏈中扮演至關重要角色，聯合國警告說，針對烏克蘭穀物的襲擊可能引發糧食價格上漲的連鎖反應，世界各地貧困國家中的數百萬人可能因此面臨巨大的飢餓風險。

除了空襲之外，俄羅斯國防部還表示，將在黑海西北部展開實彈演習，不僅將朝靶船發射反艦飛彈演練，克里姆林宮還宣布會將經黑海駛往烏克蘭的船隻視為攜帶武器的潛在軍事目標。

俄羅斯對烏克蘭糧食出口基礎設施的襲擊，以及市場對於糧食運輸線的擔憂，引發芝加哥小麥期貨價格創下自2022年2月俄軍入侵烏克蘭以來的單週最大漲幅。

西方領導人指責莫斯科此舉是為了尋求西方放鬆對俄羅斯的制裁。儘管制裁已經豁免了俄羅斯的糧食出口，俄烏戰爭期間俄羅斯糧食仍可通過黑海自由運往國際市場，但俄羅斯宣稱在黑海穀物協議之下，貧困國家並沒有獲得足夠的糧食，目前正與最有需求的國家談判，如果俄羅斯不能取得更好的糧食與化肥出口條件，將不會重新簽訂協議。

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