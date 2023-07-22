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高年級價值再發光　104獲TSAA台灣永續行動獎「1金1銀」

▲▼104獲TSAA台灣永續行動獎「1金1銀」。（圖／104提供）

▲一零四資訊科技高年級事業處104高年級營運長李明倫（右）代表獲頒第二屆TSAA 台灣永續行動獎。（圖／104提供）

記者潘姿吟／台北報導

2025年，台灣即將邁入超高齡社會，老年人口將成為台灣重要的人口群體。為回應聯合國永續發展目標SDG10解決不平等問題，讓高年級價值再發光，一零四資訊（3130）於2017年底推出的「104 高年級」服務，在財團法人台灣永續能源研究基金會（TAISE）所主辦的「TSAA 台灣永續行動獎」中，以「104 高年級讓價值再發光」及「Be A Giver 每個人都有一份好工作」兩件行動方案，分別榮獲今年度的「SDG 10 減少不平等」金獎及「SDG 8 就業與經濟成長」銀獎。

一零四資訊科技董事長楊基寬表示，企業社會責任是我們唯一的商業模式，也是我們存在的唯一理由。所以，104做的很多服務都呼應聯合國永續發展目標。高年級事業處104高年級營運長李明倫說明，「104 高年級」服務，提供55歲以上的前輩，可以透過高年級平台提供自主性工作，如：導覽、課程、諮詢顧問等不同形式服務，維繫中高齡族群與社會大眾的連結，確保其持續健康地參與各種活動，彰顯在社會發展中的貢獻和價值。

▲▼104獲TSAA台灣永續行動獎「1金1銀」。（圖／104提供）

▲104獲TSAA台灣永續行動獎「1金1銀」。（圖／104提供）

另外，製播Podcast「高年級不打烊」，邀請各界高年級典範分享個人故事，同時推出高年級安心退休系列課程及突圍人生下半場課程，讓聽眾從不同的故事探索退休後如何找到自我價值、協助中高齡者突破職涯發展階段挑戰、退休前準備與退休後規劃、發展人生第二曲線。截至2022年底，已累積超過420位退休者，執行超過9,100場，超過60,000人使用104高年級服務，製播超過一百集Podcast節目。一零四將持續倡議發揮健康長者價值的精神，改變中高齡與社會脫節、被視為社會負擔的負面刻板印象。

104人力銀行Be A Giver計畫，透過「創造就業自信心的履歷診療室」、「指點求職方向及就業生涯的職涯診所」及「用聽的就能收穫豐富的成長智囊職涯診所 Podcast」，號召企業、職人、大學生以實體及線上等方式，提供珍貴的職場經驗並共享知識，協助各年齡層的人們找方向，彼此學習、利他成長。累計至2022年底，來自各行各業超過6,500位大學生和職人實名加入Giver計畫，服務超過400所國高中職，幫助了近76,000位學生；近80,000則的職場診所的提問回答；超過72,000人次的線上履歷診療室服務。

▲▼104獲TSAA台灣永續行動獎「1金1銀」。（圖／104提供）

▲▼104人力銀行Be A Giver計畫，累計至2022年底，來自各行各業超過6,500位大學生和職人實名加入。（圖／104提供）

▲▼104獲TSAA台灣永續行動獎「1金1銀」。（圖／104提供）

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