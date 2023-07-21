快訊／南韓「可疑包裹」來自中國　刑事局：以貨轉郵運來台灣

▲南韓濟州島某居民也表示，收到從台灣寄來、內容物不明的國際包裹。（圖／濟州特別自治道廳）



記者林彥臣／綜合報導

南韓多地收到來自台灣的「毒氣包裹」，至少造成3人送醫。台灣刑事局對此在21日晚間表示，相關包裹是自中國以「貨轉郵」海運來台灣，再經中華郵政理貨後以空運出口至南韓，未入境台灣。

根據韓媒報導，南韓蔚山市一處身障人士收容機關，20日收到疑似來自台灣寄來的國際包裹，豈料院長等3人打開包裹後，卻突然感到頭暈、呼吸困難，懷疑包裹裡含有有毒氣體，所幸經過消防人員送醫後已無大礙。

21日，濟州、大田、首爾各地也陸續接獲相關通報，其中位於明洞鬧區的「首爾中央郵局」為此疏散大樓內的1700多人，引發不小騷動，所幸這些可疑包裹並未造成任何人員傷亡。

刑事局發布新聞資料指出，經查證，蔚山市收容機關收到自台灣寄送包裹，確實造成3名院內人士疑吸入不明氣體後送醫治療，經查此包裹是自中國以「貨轉郵」方式海運來台灣，再經中華郵政貨轉中心理貨後以空運出口至南韓，並未入境台灣。

刑事局表示，已透過駐韓聯絡官與南韓警方保持密切聯繫並交換情報，目前韓方針對相關物品進行鑑驗中，台灣警方將與財政部關務署、法務部調查局及相關單位共組專案小組深入追查。

「駐韓國台北代表部」也對有毒包裹事件發文澄清，蔚山市一身障人士收容機構於20日接獲自臺灣交寄之國際郵件，含院長在內計3名拆包裹之人員疑似中毒送醫。

目前南韓各大媒體均以大篇幅報導切勿開啟「來自台灣的不明包裹」，各地方政府亦陸續開始以手機政府警訊的方式提醒居民「勿開啟來自Taipei, Taiwan之不明包裹」。

本處通報我國關務署後，已查證該爭議郵包，係以「貨轉郵」方式，由中國寄出，經臺灣中轉來韓。本處亦將查證相關資訊，即時與南韓警方及有關執法單位分享，保持緊密合作聯繫。