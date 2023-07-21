南韓多地收到「來自台灣可疑包裹」　明洞郵政大樓撤離1700人

▲南韓濟州島某居民也表示，收到從台灣寄來、內容物不明的國際包裹。（圖／濟州特別自治道廳）



文／中央社

韓國各地陸續出現疑似含有毒物質的可疑國際包裹，其中大多來自台灣，韓國警方及軍方今天都為此出動，位於首爾市中心明洞的中央郵局大樓也因此撤離約1700人。

韓國蔚山市一間身障福利設施員工，20日在打開來自台灣的不明國際包裹後出現呼吸困難、暈眩等症狀，引發社會關注。濟州、大田、首爾各地今天也陸續接獲相關通報。當局多次發送公共安全警報，呼籲民眾收到來路不明的國際包裹時不要開封，並立即通報警消單位。

首爾警消單位今早先獲報瑞草郵局發現來自台灣的可疑包裹，為此出動特攻隊回收包裹，確認內容物為類似麵糰的物品、並非爆裂物等危險物品後，預計由軍方進一步確認確切成分。在下午4時50分至晚上9時25分之間，位於首爾的多處郵局也陸續通報發現類似包裹。

其中位於明洞鬧區的首爾中央郵局為此疏散大樓內的1700多人，引發騷動，所幸這些可疑包裹實際並未造成任何人員傷亡。

韓聯社報導，20日出現不適症狀的3名蔚山福利設施員工都已好轉，預估22日可出院。警方將他們收到的可疑包裹送往國防科學研究所分析結果顯示，包裹未含爆裂物、生化、放射性物質等危險物質。