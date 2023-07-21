女兒躺床上睡覺！爸爸竟闖進房間「啟動電鋸」朝她揮舞

▲電鋸恐怖的聲音嚇得女兒立刻彈起來。（圖／翻攝Twitter）



記者柯振中／綜合報導

小孩喜歡賴床的話，父母總會想出各種方法來解決問題。不過近日巴西網路上有段影片不斷流傳，一名父親為了喚醒正在睡覺的女兒，竟然走進房間內啟動電鋸，恐怖的聲音瞬間將女兒嚇醒，這項惡作劇也瞬間被網友罵翻。

根據外媒報導，一名男子拍攝了這段影片，目的疑似是為了喚醒正在睡覺的女兒，雖然可以看見他在事前先將電鋸上的鏈條取出，並沒有任何殺傷力，但走進房間、啟動電鋸以後，恐怖的聲響仍將躺在床上的女子嚇得尖叫。

這時男子又作勢拿著電鋸向前攻擊，女子則是一邊尖叫，一邊縮在角落，嘴裡還喊著「不要！爸爸」，可見受到了許多驚嚇。

???? VEJA: Com a ajuda do pai, jovem acorda sua irmã ligando motosserra sem a corrente. O que vocês fariam no lugar dela?pic.twitter.com/mNTy7kggwt — POPTime (@siteptbr) July 20, 2023

這段影片在網路上曝光後，立刻遭到許多外國網友撻伐，不少人留言痛罵，「這是什麼失格父親，沒看到她真的被嚇到嗎」、「這以後會有陰影！怎麼可以這樣子亂玩」、「這一點都不好笑好嗎？以後這女孩絕對對電鋸產生陰影」、「還不趕快報警把這種父親抓起來嗎？」截至目前為止，仍沒有確切的消息指出，這起惡作劇的叫床事件發生在哪個地點，詳細資訊仍待進一步調查。