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健美網紅深蹲被210Kg槓鈴「壓斷頸」　頭部詭異角度前推身亡

▲▼健身房深蹲「被槓鈴壓斷頸」　33歲健美網紅喪命。（圖／翻攝自YouTube）

▲33歲健美運動員練習深蹲，遭210公斤的槓鈴壓斷頸部。（圖／翻攝自YouTube）

記者趙蔡州／綜合報導

印尼一名33歲健美運動員、健身網紅賈斯汀（Justin Vicky）15日前往健身房訓練，不料在練習深蹲時發生死亡意外，遭210公斤的槓鈴壓斷頸部，整個過程都被後方民眾拍下。事件發生後，賈斯汀被緊急送醫，可惜最終仍傷重不治。

根據The Daily Star報導，賈斯汀是印尼峇厘島一名健美運動員，在當地頗具知名度，且經常個人Instagram分享健身過程，擁有不少粉絲追隨，本月15日他在峇厘島沙努爾一間健身房進行力量訓練時，發生死亡意外。

▲▼健身房深蹲「被槓鈴壓斷頸」　33歲健美網紅喪命。（圖／翻攝自IG／justynvickybali_island）

▲▼健身房深蹲「被槓鈴壓斷頸」　33歲健美網紅喪命。（圖／翻攝自IG／justynvickybali_island）

▲賈斯汀經常在IG分享健身過程。（圖／翻攝自IG／justynvickybali_island）

影片可以看見，賈斯汀在營養顧問兼私人教練的協助下練習深蹲，不料他蹲下並準備起身時，突然沒站穩向後方摔倒，不論教練如何幫助都沒有用，重達210公斤的槓鈴直接往他的頸部擠壓，導致他的頭部以「非常可怕的角度」往前推。

賈斯汀被緊急送醫後，外科醫生發現他不但有頸部骨折，連接心臟、肺部的重要神經也遭到嚴重壓迫。儘管醫生盡了最大努力搶救，他仍在手術後不久被宣告傷重不治。

【原版影片請點此，內容驚恐，慎入】

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