烏克蘭駐英大使被開除　捲入「軍援亞馬遜」風波後丟官

▲烏克蘭駐英大使普里斯泰科(Vadym Prystaiko)遭到開除。(圖/達志影像/美聯社)

記者吳美依/綜合報導

烏克蘭駐英國大使普里斯泰科(Vadym Prystaiko)21日遭到開除。幾天前,他公開批評總統澤倫斯基,以「不健康的諷刺」回應英國國防大臣「軍援亞馬遜」之說。

普里斯泰科自2020年7月20日起擔任烏克蘭駐倫敦大使,戰爭期間更是基輔與倫敦的關鍵聯繫人。根據21日公布的總統命令,他被解除駐英大使、國際海事組織(IMO)代表2項職務,但未提及原因。

17日,英國國防大臣華勒斯(Ben Wallace)在北約峰會表示,烏克蘭應該對西方盟友表達更多感激之情,而且英國不是提供軍援的電商巨頭「亞馬遜」(Amazon)。對此,澤倫斯基諷刺回應,「我們還能怎樣表達我們的感激?我們可以早上起床時感謝(國防)大臣。讓他寫封信給我,告訴我如何感謝他。」

Vadym Prystaiko says he doesn't think President Zelenskyy's "sarcasm" at the NATO summit "is healthy".



"We're not expecting anybody to fight for us, we only ask for equipment," he says. https://t.co/PAiZ4D1jU3



Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/p0gQI6Zcsm