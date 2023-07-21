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烏克蘭駐英大使被開除　捲入「軍援亞馬遜」風波後丟官

▲▼ 烏克蘭駐英國大使普里斯泰科（Vadym Prystaiko）遭到開除。（圖／達志影像／美聯社）

▲烏克蘭駐英大使普里斯泰科（Vadym Prystaiko）遭到開除。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

烏克蘭駐英國大使普里斯泰科（Vadym Prystaiko）21日遭到開除。幾天前，他公開批評總統澤倫斯基，以「不健康的諷刺」回應英國國防大臣「軍援亞馬遜」之說。

普里斯泰科自2020年7月20日起擔任烏克蘭駐倫敦大使，戰爭期間更是基輔與倫敦的關鍵聯繫人。根據21日公布的總統命令，他被解除駐英大使、國際海事組織（IMO）代表2項職務，但未提及原因。

17日，英國國防大臣華勒斯（Ben Wallace）在北約峰會表示，烏克蘭應該對西方盟友表達更多感激之情，而且英國不是提供軍援的電商巨頭「亞馬遜」（Amazon）。對此，澤倫斯基諷刺回應，「我們還能怎樣表達我們的感激？我們可以早上起床時感謝（國防）大臣。讓他寫封信給我，告訴我如何感謝他。」

普里斯泰科對此表示，「我認為這種諷刺是不健康的，我們不需要向俄羅斯人表明，我們之間有點什麼…我們不指望任何人為我們而戰，我們只是要求（提供）裝備」。

《獨立報》引述外交消息人士說法報導，普里斯泰科隨後與基輔官員進行了「非常激烈」的通話。一些人擔心，在烏軍展開重大反攻之際，這番言論會被俄國媒體扭曲，用以展現烏克蘭與西方盟友出現「重大分歧」。目前尚不清楚他會面臨哪些紀律處分，但外界猜測，這也可能是烏克蘭外交部長庫列巴（Dmitry Kuleba）所做的決定。

 
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