男友正要求婚...女突然被野牛「撞飛3m高」　躺在加護病房中訂婚

▲男友正要求婚時，女突然被野牛攻擊。（圖／翻攝自Facebook／Amber Harris）

記者李振慧／綜合報導

美國亞利桑那州47歲女子哈里斯(Amber Harris)在黃石公園遊玩，男友克里斯(Chris Whitehill)正準備要求婚時，她被突然闖過來的北美野牛撞飛，導致脊柱7處骨折、肺部塌陷，最後男友選擇在病房向她求婚，目前她仍在加護病房中接受治療。

來自鳳凰城的47歲女子哈里斯，17日早上與男友一同到黃石公園遊玩時，突然被美洲野牛攻擊，她表示，「當我們往下走時，我注意一頭正在吃草的野牛，牠用很奇怪的眼神看著我們」，她打算快步離開時，沒想到突然就被野牛撞飛。





▲美洲野牛。（圖／示意圖／達志影像）

哈里斯記得自己當時被撞飛到2至3公尺的半空中，重摔落地後只聽到男友痛苦的哭泣聲，後來被緊急送到愛達荷州附近醫院接受治療，發現胸部和腹部嚴重受傷，脊柱7處骨折、肺部塌陷、嚴重瘀傷。

重傷的哈里斯雖然現在仍躺在病床上，但她在臉書上宣布喜訊，「克里斯原本計畫在橋上和我求婚，但是現在我們所有人都在醫院，因為我無法離開，昨晚他在病床旁向我單膝下跪，正式請我成為他的妻子，我當然答應了」。

國家公園管理局表示，目前尚不清楚攻擊發生時，哈里斯距離野牛的位置有多近，只能呼籲遊客前往時，要記得和野生動物保持距離，以策安全，案件正在調查中。親友目前已在GoFundMe開立募款，希望大家能夠幫忙。