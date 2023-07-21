日本將迎「十年一遇」猛暑！連9天35°C高溫　眾院議長也中暑送醫

▲日本連續多天出現超過35度的高溫，光是7月初就有近4000人中暑送醫。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

日本連續多天出現超過35度的高溫，光是7月初就有近4000人中暑送醫，就連眾議院議長細田博之都因中暑送醫。日本氣象廳指出，雖然目前高溫狀況有緩解，但26日開始又將出現另一波「十年一遇」的酷暑。

根據《共同社》報導，現年79歲的細田博之21日在東京都內的家中出現中暑症狀，他主動撥打119求助後，隨即被送往都內的醫院，目前沒有生命危險。

日本總務大臣松本剛明表示，7月3日至9日的這一周內，全國有3964人因高溫送醫，比前一周增加737人，高於往年平均，其中老年人占了半數以上。

《朝日新聞》指出，日本氣象廳的數據顯示，近幾天高溫狀況有所緩解，但從7月26日開始到8月3日，受到太平洋高壓擴張影響，除了東北靠日本海一側外，全國範圍都會被「十年一遇」的高溫所籠罩，預計會有更多地區出現35度以上的「猛暑日」，中暑的危險性極高，民眾需多加留意。