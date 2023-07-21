又是台灣寄的「神祕包裹」！濟州島民收到同樣包裹　嚇壞緊急報案

▲南韓濟州島某居民也表示，收到從台灣寄來、內容物不明的國際包裹。（圖／濟州特別自治道廳）

記者羅翊宬／編譯

南韓最近接連傳出收到疑似從台灣寄來的國際包裹，繼先前蔚山某身障收容中心院長收到包裹，導致院長等3人在打開包裹後出現暈眩、呼吸困難等症狀後，如今濟州島也傳出有民眾收到類似包裹，就連包裝也和新聞報導描述無異，於是該名民眾趕緊向警方報案。

根據韓媒《紐西斯通訊社》，濟州警察廳今（21）日透露，昨（20）日晚間8時50分當地派出所接獲居民A某的報案，該位民眾聲稱，其實他也曾於本月11日上午在自家收到疑似從台灣寄來的國際包裹，包裹裡含有透明夾鏈袋，而夾鏈袋裡則裝著黃色信封，以及2個軟管分裝瓶，信封上的英文標示，的確可以看到斗大的「台灣」（TAIWAN）字樣。

當時A某感到不以為意，因為他覺得這些東西他用不到，於是當下便將包裹物品拿去丟棄，豈料最近他看到蔚山廣域市某成年發展遲緩身障人士收容機構的院長，在和另2名職員打開「疑似來自台灣」的包裹後，竟然出現暈眩、呼吸困難、麻痺等症狀的新聞後，旋即感到事有蹊蹺，懷疑包裹內恐也含有有毒氣體，於是趕緊向鄰近的派出所報案。

警方和濟州島（濟州特別自治道）政府、消防當局、軍方等籌組「生化恐攻初步應對小組」，立刻針對是否含有異常輻射物、化學物等相關檢驗，不過並未發現異常之處。

目前濟州島已將該包裹轉交給軍方，將實施更進一步的檢查。

據悉，最近南韓開始傳出類似案例，而先前蔚山市身障收容中心更透露，早在大約3天前，也同樣收到疑似從台灣寄來的國際包裹。

►台灣寄來的神祕包裹！南韓收容中心院長打開「頭暈麻痺」 疑中毒