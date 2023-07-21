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印度西部嚴重山崩「幾乎滅村」　上百人遭活埋廢墟、至少16死

▲▼印度馬哈拉施特拉邦西部萊加德地區（Raigad）一座丘陵村落20日發生山崩，救難人員冒著大雨搜救，至少發現16具罹難者屍體。（圖／CFP）

▲印度馬哈拉施特拉邦西部萊加德地區（Raigad）一座丘陵村落20日發生山崩。（圖／CFP）

記者張寧倢／編譯

印度西部一處山邊村落當地20日午夜發生大規模山崩，幾乎導致滅村，至今已累計16人死亡、100多人仍被困在土堆廢墟下。事發過去1天多，災區持續降下大雨與濃霧籠罩，導致救援工作更受阻礙。

根據路透社報導，這起天災發生在距離孟買約60公里遠的馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）偏遠山村Irshalwadi，由於山崩爆發於半夜，許多民宅瞬間被夷為平地，上百名居民來不及逃脫，被活埋於廢墟下。

▲▼印度馬哈拉施特拉邦西部萊加德地區（Raigad）一座丘陵村落20日發生山崩，救難人員冒著大雨搜救，至少發現16具罹難者屍體。（圖／CFP）

▲救難人員冒著大雨搜救，至少已發現16具罹難者屍體。（圖／CFP）

印度國家災難反應部隊（NDRF）負責人卡瓦爾（Atul Karwal）向路透社表示，救難人員在20日太陽下山前已經發現16具罹難者遺體，但當地政府建議部隊暫停搜索，「在這樣的地形下，摸黑搜索找人是不可能的。」但卡瓦爾補充，他仍希望可以找到更多倖存者。

馬哈拉施特拉邦副首席部長法德納維斯（Devendra Fadnavis）20日向邦議會報告，估計至少225人住在這個山村，現已有80多人成功獲救。據當地媒體報導，恐怕仍有100多人受困在廢墟下。

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