經濟學人：若川普「再當選美國總統」　歐洲將面臨一場災難

▲美國前總統川普。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國前總統川普（Donald trump）宣布投入2024年總統大選，英國《經濟學人》雜誌分析，若是川普再度當選，可能會迎來一個比先前更加「不受束縛」川普，他可能會對烏俄戰爭的局勢造成影響，也可能動搖北約（NATO）的組織信任，歐洲國家來說，可能是一場災難。

川普重掌政權 北約信任瓦解

《經濟學人》報導指出，若是川普當選，他可能會比第一個任期還要更加暴躁、更有組織，也更少約束，對烏克蘭和歐洲來說可能會是一場災難。川普先前曾持續威脅退出北約，到第二個任期有可能持續，但北約的聯盟關係依賴於信任，僅僅暗示美國不會為隊友而戰，就可能徹底摧毀俄羅斯正試圖破壞的歐洲秩序。

歐洲面臨3恐懼 馬克宏推「歐洲戰略自治」

報導指出，歐洲各國政府現在正面臨3種恐懼，分別是俄羅斯的攻擊、中國的經濟破壞和美國的拋棄。面對這3個恐懼，法國給出了明確的答案，也就是歐洲的戰略自治。

法國總統馬克宏5月提出了一個艱澀的問題，「（美國）政府會永遠一樣嗎？沒有人知道，我們不能把我們的集體安全和穩定委託給美國選民。」馬克宏認為，歐洲人需要有能力保護自己，不僅是軍事上，還有經濟上。

▲在貿易問題上，拜登的保護主義程度並不亞於川普。（圖／達志影像／美聯社）



儘管批評人士指出，這是企圖斷絕歐洲與美國的關係，但未考慮到美國如果不再管歐洲的話，情況會變得如何。法國官員認為，隨著美國轉向關注國內、外交政策聚焦中國，大西洋兩岸的分離早已經開始，川普只不過是這一趨勢下最殘酷的結果。

法國官員指出，在貿易問題上，拜登的保護主義程度並不亞於川普；美國提出的「降低通膨法案」（Inflation Reduction Act, IRA）大幅補貼在美設廠企業，恐導致歐洲綠能產業出走的憂慮，但拜登卻告訴馬克宏，他不知道這會對歐洲造成威脅。

對於美國人來說，他們的首要任務是與中國競爭，拜登遲早也會減少對歐洲的關注，將重點放在亞洲，《經濟學人》認為，若台海危機持續加劇，美國的轉變速度可能會更快，所謂民主黨或共和黨總統的區別，可能只是美國脫離歐洲的速度和程度差異而已。

▲台海問題讓美國加速將注意力轉向亞洲。（圖／路透社）



如果美國放棄烏克蘭 歐洲還會繼續力挺嗎？

儘管北約承諾會繼續支持烏克蘭，但如果美國放棄了，歐洲還會繼續力挺嗎？許多外交人員也對此保持懷疑。義大利歐洲的核武庫比美國還要小，它的國防工業也面臨準時生產問題，加上缺乏規模，義大利「國際事務研究所」（Istituto Affari Internazionali）主任托奇（Nathalie Tocci）就說，烏俄戰爭已經讓歐洲各國急於從美國、以色列、南韓等國購買現成裝備。

前北約助理秘書長格蘭德（Camille Grand）指出，如果川普當選後選擇退出北約，那麼歐洲就必須填補美國在歐洲的8.5萬名士兵空缺，其中包含相當於整個英國士兵總數的總部人員和22個戰鬥營，同時還要購買大量昂貴的設備，包含航空運輸、燃料還有太空資產設備，「所有這些都可能需要耗費歐洲10年的時間才能建立起來。」

尤其在核威攝的部分，俄羅斯擁有6000枚核彈頭，而英國和法國各約有200至300顆，格蘭德認為，如果沒有了美國，歐洲的擁核國必須重新考慮核武庫的安排。

歐洲最大困境 缺乏「共同領袖」

領導力是歐洲最困難的問題，尤其在軍事上，歐洲缺乏一位領導人來取代美國的霸主地位。雖然德國承諾要加強軍事力量，但它仍沉浸在和平主義中；英國因為脫歐的關係，已經和歐洲事務處於半分離狀態；法國渴望領導一個更強大的歐洲，但卻受到廣泛的不信任。

《經濟學人》認為，北約在失去美國的情況下，如果能有更多軍事能力，戰略自治也許就能起到作用，能讓歐洲在美國轉向亞洲時，承擔更大的安全責任；事實上，這也有助於反駁川普所謂「白吃白喝」的指責，向美國展示歐洲價值的最好方式。