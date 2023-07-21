新加坡24歲女「嘔吐頭暈」去急診　一驗心臟功能剩10％

▲24歲女學生到醫院檢查，才得知心臟功能已剩10%。（示意圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合報導

新加坡一名24歲女學生4月突然身體不適，出現胸口疼痛、頭暈、嘔吐等症狀，就醫才發現得知心臟功能只剩10%。她的病情在24小時內急速惡化，引發心源性休克，心臟一度幾乎停止跳動，經醫院團隊搶救接近10天，才救回一命。

綜合8視界新聞網、中國報等報導，新加坡共和理工學院24歲學生江紫盈今年4月低燒數日，突然出現胸口疼痛、頭暈目眩、嘔吐的狀況，這讓身體向來健康的她感覺有異，便前往急診求醫，結果醫師發現她的心臟功能只剩下10%，不到24小時出現心源性休克（cardiogenic shock）。江紫盈患上的是急性心肌炎，住院接受治療，住進加護病房。

醫療團隊發現，江紫盈其他器官也出現衰竭現象，先是進行主動脈氣球幫浦IABP手術，接著裝上體外膜氧合（ECMO，葉克膜）替代心臟功能維持生命。但考量到她的心臟衰竭情況嚴重，心臟開始擴張、出現積水，醫療團隊在接上葉克膜僅16小時後，再次追加接上左心室輔助幫浦（LVAD），減輕心臟負擔。

江紫盈病情在住院7天後才好轉，隔了數日才轉出加護病房。在接受治療期間，醫療團隊為她注射鎮定劑，因此她對加護病房的經歷毫無記憶。

「我還以為我只是睡了1、2天」，江紫盈醒來之後，才發現已經5月，被告知需要接受復健。家人親友在她接受治療期間遵循醫師建議，陪伴在她身側，輪流和昏迷的她聊天；她的母親透露，看到女兒在加護病房插著那麼多管子，感到心疼，但也希望女兒能早日恢復健康。

江紫盈住院22天後康復出院，但心臟功能從先前的10%恢復至30%，必須定期回醫院複診，飲食、生活習慣還在調整中。