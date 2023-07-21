7月恐創全球單月最熱紀錄　科學家警告：明年更熱

▲目前的現象讓今年成為有紀錄以來最熱一年的可能性增加。圖為義大利羅馬。（示意圖／路透）

中央社華盛頓21日綜合外電報導

美國國家航空暨太空總署（NASA）首席氣候科學家施密特（Gavin Schmidt）今天表示，2023年7月可能是全球「若不是數千年，也是數百年來」最熱的一個月。

法新社報導，根據歐盟與美國緬因大學（University of Maine）以工具綜合地面與衛星數據初步估計指出，7月的每日溫度已經刷新歷史紀錄。

施密特在NASA記者會的簡報中表示，雖然估計值彼此之間略有不同，但極端高溫的趨勢是明確無誤的，且可能反映在美國機構隨後發布更穩健的月度報告中。

施密特補充：「我們看見世界各地發生前所未有的變化，美國、歐洲和中國的熱浪正全面性地打破紀錄。」且這些影響不能僅歸因於「其實才剛出現的」聖嬰現象（El Nino）。

儘管聖嬰現象的影響不大，施密特表示：「我們正見到整體暖化，幾乎在世界各地，特別是海洋。幾個月以來，我們目睹破紀錄的海面溫度，甚至在熱帶地區之外也是如此。」

施密特說：「我們預計這種情況將會繼續下去，因為人們持續將溫室氣體排放到大氣中。」

目前的現象讓今年成為有紀錄以來最熱一年的可能性增加。根據施密特計算，可能性達到50%，但其他科學家認為可能性高達80%。

施密特說：「但我們預計2024年會更熱，因為聖嬰現象才剛開始，且將在年底達到高峰。」